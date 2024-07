Los activos bajo gestión de BlackRock alcanzan un máximo histórico de US$ 10,6 billones

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

BlackRock alcanzó un nuevo máximo histórico de US$ 10,6 billones (millones de millones) en activos bajo gestión gracias a mercados vibrantes, pero no cumplió por poco con las expectativas de ingresos en medio de entradas tibias.

El administrador de activos más grande del mundo reportó ingresos de US$ 4.810 millones para el trimestre que finalizó el 30 de junio, un aumento interanual del 8% gracias a los mayores activos administrados, ligeramente por debajo de los US$ 4.840 millones esperados por los analistas encuestados por Bloomberg.

Los ingresos netos aumentaron un 9% interanual hasta alcanzar los US$ 1.500 millones. La cifra ajustada de 1.560 millones de dólares superó las expectativas de 1.470 millones de dólares.

Los activos bajo gestión aumentaron un 1,7% intertrimestral.

Las entradas netas de US$ 82.000 millones en el trimestre no cumplieron con las expectativas de US$ 112.000 millones, ya que los flujos a largo plazo fueron insuficientes.

El CEO, Larry Fink, señaló que “BlackRock está aprovechando el conjunto de oportunidades más amplio que hemos visto en años”. . . El crecimiento orgánico fue impulsado por los mercados privados, la renta fija activa minorista y los crecientes flujos hacia los ETF (fondos cotizados en bolsa), que tuvieron el mejor comienzo de año registrado”.

BlackRock anunció hace dos semanas la compra de Preqin, un proveedor de datos de mercados privados, mientras continúa incursionando en activos y tecnología alternativos. Sus entradas de ETF se han visto impulsadas por el fuerte interés en su producto bitcoin.

BlackRock ha cotizado durante mucho tiempo con múltiplos de ganancias mucho más altos que sus pares tradicionales de gestión de activos, pero en los últimos seis meses sus acciones se han quedado rezagadas con respecto al sector financiero en general, subiendo sólo un 3,5% desde principios de año, en comparación con el 12% para las empresas financieras del S&P 500.