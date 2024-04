Los detalles y las principales declaraciones del expediente investigativo del caso Factop

La abogada María Leonarda Villalobos, protagonista de la arista Audios, declaró ante la Fiscalía de Las Condes el 23 de noviembre y el 6 de diciembre del año pasado.

La primera comparecencia fue luego de que se filtrara un audio -grabado en julio- en que conversaba junto al penalista Luis Hermosilla y Daniel Sauer respecto de la estrategia legal del factoring, que incluía supuestos pagos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

En su declaración, Villalobos mencionó “inconsistencias” de Factop y otras sociedades, como Comercial Ziko. “Deseo agregar que la situación de las dos empresas de los Sauer, estaban excesivamente desordenadas”, señaló.

Dentro de sus gestiones como abogada, comentó ante la Fiscalía que en el marco del proceso llevado adelante por la CMF en contra de STF, acompañó a Ariel Sauer y también en otra oportunidad a Daniel Sauer a declarar ante el regulador en mayo de 2023.

“Ante dicha conversación, Luis Hermosilla no dijo nada, él solamente dijo que estábamos frente a ‘delitos pichiruchis’ y de ahí me retiré, mientras que Daniel con Luis (Flores, entonces gerente general de STF) se retiraron juntos de la CMF”.

En las páginas que relatan la versión de Villalobos, la abogada entregó algunas luces de situaciones que generaban dudas. “A la gente de la CMF le llamaba mucho la atención que a la corredora no fuera nadie”, explicó, asegurando que “mi opinión personal es que todo el mundo (de ellos) sabía lo que estaba pasando. No me hace sentido que ellos no supieran lo que ocurría en la corredora, incluyendo los Sauer y Topelberg, porque no era un boliche”.

Villalobos también contó ante la Fiscalía que acompañó a prestar declaración ante la CMF a Ariel Sauer. “Esa declaración fue normal y yo quedé convencida que Ariel Sauer declaró lo que efectivamente sabía de lo que le preguntaron acerca de la corredora STF”, manifestó.

Añadió que también acompañó a Daniel Sauer ante la CMF. “Esa declaración para mí fue un punto de quiebre, pues no me hacía sentido lo que se estaba exponiendo en una pantalla por parte de los funcionarios de la CMF y lo que declaraba Daniel Sauer”.

En el marco de su rol legal con Factop y a petición de Topelberg, según relató Villalobos, tenía comunicaciones con la esposa de este último, Yael Speisky, quien también era abogada.

Villalobos sostuvo que un día recibió un mensaje de advertencia: ‘Reina, ninguna información más a Rodrigo, está colapsado’. No recuerdo si me dijo que estaba con medicamentos. Me puso que él es una víctima y hay que hacerlo ver o parecer como víctima”. Y agregó en el mensaje: “...No se te olvide quienes son los malos”.

Villalobos confirmó ante la Fiscalía que ella entregó el audio filtrado a Speisky, “en el contexto de lo solicitado por mi mandante Rodrigo Topelberg, y bajo secreto profesional dada la calidad de abogada de ambas” y que ella le prometió que no lo divulgaría.