CMF sanciona a seis clubes profesionales de fútbol por incumplimientos en entrega de información financiera

Las sanciones interpuestas por el ente regulador van desde una censura hasta el pago de UF 180, considerando la gravedad de las infracciones y el historial sancionatorio de cada sociedad deportiva.

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) aplicó sanciones a seis sociedades anónimas deportivas profesionales por incumplir sus obligaciones de información continua a la entidad, una exigencia que busca la transparencia en las situaciones financieras de los clubes.

Dicha resolución, adoptada por el Consejo de la CMF el 25 de junio, sanciona a las siguientes sociedades: Trasandino, Lilas (club San Antonio Unido), San Marcos de Arica, Deportivo Barnechea, Deportes Temuco y Audax Italiano, por infringir la Norma Carácter General (NCG) N°201, la cual dispone que deben enviar a la Comisión su memoria anual dentro del cuatrimestre siguiente al cierre del ejercicio, en tanto, su información financiera trimestral debe presentarse dentro del plazo de 30 días desde el cierre del respectivo trimestre.

Las sanciones fueron diferentes según la gravedad de cada caso y su historial de incumplimiento. La multa más elevada fue para el club San Antonio Unido, por UF 180 por acumular dos incumplimientos de información trimestral -junio y septiembre de 2025- y registrar dos sanciones previas por infracciones a la normativa.

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San Marcos de Arica, recibió una multa de UF 60 por un incumplimiento trimestral -junio 2025- y tener dos antecedentes sancionatorios anteriores.

Barnechea y Deportes Temuco fueron multados con UF 120 por incumplimiento en sus obligaciones de información continua. El primero por dos reincidencias sumado al primer punto, y el club del sur acumulaba tres infracciones previas, la mayor entre los clubes sancionados. Ambos clubes faltaron adjuntar el periodo de septiembre en 2025.

El único club sancionado de Primera División fue Audax Italiano, quienes deberán pagar UF 60 por un incumplimiento trimestral -septiembre 2025- y por haber sido sancionado anteriormente por la misma normativa.

En tanto, Trasandino solamente recibió una censura tras registrar la falta a la normativa -junio 2025- y no haber contado con reincidencias en los últimos cinco años.