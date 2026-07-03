CMF sanciona a seis clubes profesionales de fútbol por incumplimientos en entrega de información financiera
Las sanciones interpuestas por el ente regulador van desde una censura hasta el pago de UF 180, considerando la gravedad de las infracciones y el historial sancionatorio de cada sociedad deportiva.
Noticias destacadas
La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) aplicó sanciones a seis sociedades anónimas deportivas profesionales por incumplir sus obligaciones de información continua a la entidad, una exigencia que busca la transparencia en las situaciones financieras de los clubes.
Dicha resolución, adoptada por el Consejo de la CMF el 25 de junio, sanciona a las siguientes sociedades: Trasandino, Lilas (club San Antonio Unido), San Marcos de Arica, Deportivo Barnechea, Deportes Temuco y Audax Italiano, por infringir la Norma Carácter General (NCG) N°201, la cual dispone que deben enviar a la Comisión su memoria anual dentro del cuatrimestre siguiente al cierre del ejercicio, en tanto, su información financiera trimestral debe presentarse dentro del plazo de 30 días desde el cierre del respectivo trimestre.
Las sanciones fueron diferentes según la gravedad de cada caso y su historial de incumplimiento. La multa más elevada fue para el club San Antonio Unido, por UF 180 por acumular dos incumplimientos de información trimestral -junio y septiembre de 2025- y registrar dos sanciones previas por infracciones a la normativa.
San Marcos de Arica, recibió una multa de UF 60 por un incumplimiento trimestral -junio 2025- y tener dos antecedentes sancionatorios anteriores.
Barnechea y Deportes Temuco fueron multados con UF 120 por incumplimiento en sus obligaciones de información continua. El primero por dos reincidencias sumado al primer punto, y el club del sur acumulaba tres infracciones previas, la mayor entre los clubes sancionados. Ambos clubes faltaron adjuntar el periodo de septiembre en 2025.
El único club sancionado de Primera División fue Audax Italiano, quienes deberán pagar UF 60 por un incumplimiento trimestral -septiembre 2025- y por haber sido sancionado anteriormente por la misma normativa.
En tanto, Trasandino solamente recibió una censura tras registrar la falta a la normativa -junio 2025- y no haber contado con reincidencias en los últimos cinco años.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Los despidos por necesidades de la empresa volvieron a caer en abril, tras el repunte registrado en marzo
De acuerdo a datos de la Dirección del Trabajo, los despidos totales -que incluyen todas las causales por las que se podría dar término a una relación laboral, además de necesidades de la empresa- también anotaron una caída en abril.
Caja Los Andes concreta la segunda inversión de su fondo en la startup chilena Wheel The World
A través de Leap, el brazo de capital de riesgo corporativo de la caja de compensación, invirtió en la firma de turismo accesible. Cuenta con un fondo de US$ 9 millones, con el que espera respaldar a 20 startups.
Concesionaria del Aeropuerto de Santiago pierde demanda contra el MOP por sobrecostos en construcción del terminal
El último de los tres procesos que enfrentaba al Estado con la sociedad de origen francés finalizó hace poco más de un mes. La firma pedía US$ 50 millones de indemnización.
CMF sanciona a LarrainVial Asset Management por infracciones en gestión de fondo que invirtió en facturas de Factop
El regulador acusó falta de debida diligencia, no informar a la totalidad de los aportantes los golpes al vehículo por el factoring y no contabilizar oportunamente las pérdidas esperadas. Aplicó una multa de UF 600 para la AGF.
BRANDED CONTENT
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete