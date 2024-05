Los inversionistas impulsan el cobre hacia un nuevo máximo de dos años

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Los precios del cobre se encaminaba de nuevo hacia los máximos de dos años alcanzados el mes pasado, ya que las expectativas de un fuerte crecimiento de la demanda y la esperanza de recortes de las tasas de interés en Estados Unidos animaban a los inversionistas a entrar en el mercado el lunes.

A las 1045 GMT, el cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganaba un 1,3%, a US$ 4,59 por libra, tras tocar los US$ 4,6. El metal rojo alcanzó los US$ 4,63 el 30 de abril, su nivel más alto desde marzo de 2022.

Se espera que la aceleración de la demanda de cobre de los sectores de los vehículos eléctricos, la inteligencia artificial y la automatización cree en los próximos años una escasez significativa a medida que los consumidores luchan por asegurar el suministro.

"La historia de la demanda sigue estando al frente y en el centro; el dinero de los fondos sigue entrando", dijo un operador del sector, agregando que el optimismo sobre los posibles recortes de tasas de Estados Unidos también está impulsando el sentimiento.

Las rebajas de tasas en Estados Unidos afectarían al dólar, lo que abarataría el precio de los metales tasados en el billete verde para los compradores de otras divisas.

La atención también se centraba en el diferencial de precios entre el cobre en la Bolsa Mercantil de Chicago (CME) y la LME. El cobre en la CME cotiza con una prima de US$ 300 respecto al de la LME, lo que ofrece a los operadores que esperan que la brecha se reduzca la oportunidad de vender el primero y comprar el segundo.

"Pero queremos señalar que entonces se exponen a la amenaza de interrupciones en los envíos. Ya sea por el bajo nivel de agua en el canal de Panamá. O simplemente escasez en Sudamérica", dijo Marex en una nota.