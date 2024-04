Michael Widmer, de Bank of America: “Chile ha perdido participación en el mercado del cobre, al punto que ahora se discute si Codelco seguirá siendo el mayor productor”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El jefe de investigación de metales de Bank of America (BofA), Michael Widmer, fue uno de los actores del mercado que participaron del Cesco week.

Recientemente, el banco elevó sus estimaciones para el precio del cobre en 2024, pasando de US$ 3,91 por libra a US$ 4,23. Mientras que para 2025, la estimación subió desde US$ 4,76 a US$ 4,88 la libra.

A su vez, el valor de la tonelada para 2026 se elevaría a US$ 12 mil.

Este jueves el cobre cerró en máximos de casi dos años, en US$ 4,6 la libra. Con este panorama, en conversación con DF el ejecutivo proyectó un escenario optimista para el metal rojo.

Respecto al incremento de los precios, “si sumas la falta de inversión, minas envejecidas e y la interrupción en los proyectos, hay un mercado de cobre muy ajustado”.

“Mi percepción es positiva, tenemos déficits en el mercado, la economía global se acelera al mismo tiempo que aumenta la transición energética”, dijo.

- ¿Qué factores están incrementando el precio del cobre?

- En los últimos 10 años hemos tenido la falta de proyectos mineros en desarrollo, desde 2012 esta industria redujo la inversión en capex, por lo que la falta de proyectos ha afectado al mercado. Por último, las minas están envejeciendo.

Si sumas la falta de inversión, minas envejecidas y la interrupción de los proyectos hay un mercado de cobre muy ajustado. Inclusive los chinos,que son los principales compradores, tuvieron que reducir la producción. A esto se suma que la demanda de cobre ha caído alrededor de 2% anualmente en la última década. Esto hizo que se incremente el precio del cobre.

- ¿Qué tan sostenible será el alza del rally del cobre?

- A pesar de que puedo justificar el precio del rally con lo que dije anteriormente, los precios del cobre también subieron por las demandas especulativas. Hemos tenido compras muy limitadas por parte de los fabricantes, y el mercado chino ha estado muy débil. Entonces, lo que necesitamos ver ahora para sostener estos precios es que se fortalezca el mercado del cobre en China. Pero el problema más importante que tendremos son los conflictos geopolíticos.

- ¿Cómo pueden afectar los conflictos bélicos a estos mercados?

- Los conflictos geopolíticos impactan al mercado mundial. Actualmente, hay conflictos que están perjudicando las cadenas de suministro. Por ejemplo, los ucranianos recientemente sacaron el 10% de la capacidad de refinación rusa. Luego el conflicto Irán-Israel, puede quedarse donde está o escalar, y esto podría afectar gravemente a los mercados, sobre todo el petróleo.

Efecto en Chile

- ¿Cómo puede Chile beneficiarse del contexto actual del metal rojo?

- El rally de precios debería filtrarse a toda la economía chilena. Este es un buen momento para que la producción local aumente y crezca realmente. Chile debe poner énfasis en los permisos, facilitar que se desarrollen proyectos mineros.

- ¿Que percepción tiene de Chile como productor?

- Valoramos 100% a Chile como país productor de cobre, es un país clave para la industria. Pero ha perdido participación de mercado, creo que hasta el punto en que ahora se está discutiendo si Codelco seguirá siendo el mayor productor de cobre o si será superado por BHP.

- ¿Qué otros factores pueden influenciar el precio del cobre?

- Para que el precio suba el desarrollo de la transición energética es clave. Pero el gasto en esta materia tiene que venir de los gobiernos. En este sentido, China ya ha empezado, los países europeos y Estados Unidos probablemente se encuentren cinco años atrás.