Alejandra Sepúlveda y reforma de pensiones: “Las críticas hay que hacerlas cuando terminemos el proceso”

Pese a que aún queda tiempo para que la reforma previsional se vote en el Senado, en los cinco meses que lleva en la comisión de Trabajo y Previsión Social se han dado pasos clave.

Para una de las protagonistas de dicho proceso, la senadora oficialista (independiente), Alejandra Sepúlveda, el protocolo legislativo alcanzado hace unas semanas permitió que la discusión saliera del inmovilismo.

“Es un acuerdo que viene a destrabar el método, la forma de trabajo y los plazos, que para nosotros eran muy importantes”, sostuvo en entrevista con DF.

“Me parece interesante la fórmula que planteó el Gobierno (del préstamo). Me gustaría más el seguro social, sin duda, pero si no tenemos piso para eso, esta puede ser una fórmula”.

Sin embargo, recordó que “es muy importante que se sepa que aquí todavía no tenemos un acuerdo en los temas de fondo y que eso lo vamos a discutir a través de la mesa de expertos y, también, en el seno de la comisión”.

- ¿Cómo recibe las críticas de parte del oficialismo, particularmente en la Cámara de Diputados?

- No dramatizaría mucho. Fui muchos años diputada y siempre existía esta polémica, es normal y notoria, especialmente en los proyectos de ley que tienen relevancia. Aquí lo que estamos diciendo es que tenemos una metodología de trabajo y un tiempo en el cual vamos a evacuar el proyecto.

Seguimos teniendo diferencias importantes, quizás las mismas que hoy se están planteando en la Cámara de Diputados, fundamentalmente el Frente Amplio, pero tenemos que avanzar, buscar propuestas diferentes y las críticas hay que hacerlas cuando terminemos el proceso.

Tengo un compromiso personal -no institucional- de ir a conversar con algunos diputados, con quienes ya tengo reuniones esta semana para darles a conocer las razones por las cuales llegamos a este protocolo y cuál es la propuesta metodológica.

- ¿El trabajo de los expertos va a estar enfocado en los temas más complejos?

- Los acuerdos (a los que ya llegó la mesa técnica) tienen la expresión de la primera aprobación ‘ad referéndum’ sobre lagunas previsionales y fondo de cesantía, pero en los temas en que no hay acuerdo no queremos que se vean al final. Quizás en la mitad de la discusión ya podamos tener una visión de qué es lo que piensa cada uno, qué podemos flexibilizar y si no es así, quizás votar las propuestas que estén sobre la mesa.

- ¿Qué puntos son los más críticos?

- Fundamentalmente la división de la industria, donde además es cierto que la comisión de expertos planteó que no es buena porque se corren más riesgos que beneficios. Sin embargo, el Gobierno ha quedado de incorporar de manera más objetiva los beneficios que podría tener el que haya más competitividad en la industria, porque eso es el principio más importante.

Foco en los objetivos

La parlamentaria también destacó la licitación del stock de afiliados y simpatiza con la propuesta del académico Salvador Valdés.

Sobre el 6% de cotización adicional, Sepúlveda valoró la última propuesta del Ejecutivo y enfatizó que primero se deben fijar los objetivos y luego determinar cuánto cuesta cubrir esas metas.

- ¿Cómo evalúa la última propuesta del Ejecutivo para la distribución del 6%?

- Si hay algo importante que hemos podido concluir en estos cinco meses de trabajo es la focalización de dónde tenemos la dificultad: mujeres y clase media.

En el pilar contributivo hoy no tenemos el estímulo suficiente. El 1% que se está proponiendo para el bono tabla tenemos que cuantificarlo.

- ¿Primero definir beneficios y después ver cuánto cuesta y cómo se financia?

- Eso es, absolutamente. Primero cuantifiquemos. Este es el problema, cuánto nos cuesta y cuánto significa en el porcentaje que tenemos que sacar del seguro social.

Lo segundo, es esta garantía de UF 0,1 por un período de 30 años (...) ¿Cuánto nos cuesta hacer eso? y veamos cuánto sacamos del seguro social. Eso es una diferencia muy importante, porque nos va a permitir que si esto aumenta, cuánto seguimos sacando; si disminuye, cuánto bajaría el seguro social.

- ¿Y qué le parece la idea del préstamo?

- Me parece interesante la fórmula que planteó el Gobierno, pero repito; ¿qué y cuánto vamos a financiar? ¿cuánto es el porcentaje que nos resuelve el problema que ya hemos consensuado? Eso tenemos que mirarlo primero y estoy de acuerdo con la fórmula del Gobierno. Me gustaría más el seguro social, sin duda, pero si no tenemos piso para eso esta puede ser una fórmula.

-¿Cómo ve la aprensión de la mesa técnica respecto de la participación del Estado?

- A mí no me gusta mucho la idea de la AFP estatal. Deberíamos estar más bien mirando qué es lo que está ocurriendo con las AFP, con el mercado de capitales, robusteciendo la institucionalidad. La AFP estatal puede enredar esto.

Hay varias cosas que me parece se enredan, porque al plantear AFP Estatal estamos consolidando también el sistema de AFP. La capitalización individual es la que me complica en sí misma y es por eso que me interesan los equilibrios con el seguro social.