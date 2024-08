Joaquín Vial, Clapes UC: “El ideal es que (el seguro social) sea lo más acotado posible”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Como uno de los investigadores principales de Clapes UC, Joaquín Vial, le dedica parte importante de su tiempo al análisis de la reforma previsional, sus alcances y efectos.

El exvicepresidente del Banco Central aseguró en entrevista con DF que el protocolo de acuerdo para la tramitación de la reforma en el Senado es un avance, aunque recordó que “todas las cosas que se van construyendo, al final dependen del paquete” y que “nunca se cierran completamente hasta que no hay un acuerdo global”.

Para Vial, a las propuestas hay que ponerles datos. “Pensar en un seguro social que no sea exorbitantemente caro, que llegue a quienes realmente lo necesitan. Eso requiere datos y trabajo”, sostuvo.

“Que haya todavía gente dándole vueltas (a los retiros de fondos de pensiones) es realmente un monumento a la ignorancia, es no querer ver la realidad de los costos que significaron los retiros anteriores”.

También, apuntó a un diseño acotado y recordó que “lo que muestran las simulaciones que hicimos (en Clapes) es que mientras mayor es el componente de seguro social, mayor es la caída en salarios y empleo”.

- ¿Valora que el proceso sea acompañado por la mesa técnica?

- La gran virtud de la mesa técnica es poner la información y los datos y empezar a usarlos para formular las propuestas. Por ejemplo, parece lógico que el seguro social tenga un foco en la tasa de reemplazo, es decir, cuánto se obtiene de pensión respecto a una medida que nos pongamos de acuerdo de ingreso antes de la jubilación. Eso nos permite focalizar y acotar el tema de manera tal que sea manejable.

- ¿Qué período es más adecuado para medir la tasa de reemplazo?

- Aquí uno va a tener que casarse con algún número si quiere usarlo como herramienta para definir cuál es el universo de potenciales beneficiarios. Tomar el último año es un poquito absurdo, porque en el mundo prácticamente no se hace. Entonces, hay que tomar algo que sea más que eso. Probablemente toda la historia completa tampoco, porque la gente va progresando a lo largo de sus carreras laborales.

Diez años no me molesta, puede ser un buen punto de encuentro.

El huevo o la gallina

- ¿Qué efectos ve en la nueva fórmula del 6%?

- En el largo plazo se necesita el 6% completo para capitalización si queremos tener una buena tasa de reemplazo para la gente que tiene cotizaciones regulares en el sistema.

Entiendo el seguro social como un mecanismo para compensar a la gente que cotizó un 10% con una regularidad más o menos alta durante su vida laboral, pero que está teniendo tasas de reemplazo muy bajas. Eso es un universo finito de gente y que expira en un momento.

El ideal es que sea lo más acotado posible, ya que mientras más alto sea el porcentaje que va a seguro social, más se van a demorar los cotizantes regulares en tener tasas de reemplazo buenas. Es como el huevo o la gallina; si lo alargas mucho tiempo, finalmente si te quedas, por ejemplo, con 4 puntos a cuentas individuales y 2 para seguro social, las tasas de reemplazo son más bajas. Entonces, empieza a faltar plata y hay que empezar a hablar de nuevo de alza de cotización.

- Hay quines plantean que todo lo transitorio tiene el riesgo de convertirse en permanente.

- Es un riesgo que siempre existe y el ideal sería que fuese todo a cuentas individuales, pero entiendo que hay un tema aquí y que no hay muchas alternativas de financiamiento para este mecanismo de compensación. Pero hay que dimensionarlo. A lo mejor puede ser una cosa muy grande o muy chica. No sé, tengo la impresión que es más chica de lo que mucha gente piensa, pero igual puede ser bastante caro, porque no son los ingresos más bajos, son ingresos medios, puede ser menos gente, pero es más plata por persona.

- ¿Qué le parece la rentabilidad de entre 2% y 3% que propone el Gobierno para el préstamo?

- Si uno quiere ser justo con la gente que va a poner la plata y que son los futuros pensionados, no le puede hacer trampa. Si yo hiciera algo, le pondría una tasa de interés que sea el promedio de la rentabilidad de las inversiones de los fondos de pensiones. Ese es el costo de oportunidad para los que están haciendo el préstamo.

Uno lo puede ir calculando todos los meses: si este mes el promedio de los multifondos fue 3%, entonces 3%, si al mes siguiente fue 1,5%, entonces 1,5%. Si cayeron 1,5%, (ocupar esa rentabilidad), de manera que el costo de oportunidad, del que está prestando finalmente le dé lo mismo que la plata esté en el fondo de pensiones o en el préstamo.

Retiro de fondos

La Cámara de Diputados está ad portas de votar un nuevo retiro de fondos de pensiones. “Ojalá lo voten con B larga y no con V corta. Es una barbaridad ese proyecto”, dijo Vial.

Para el economista, ya hay suficiente evidencia del efecto negativo que tuvieron los retiros anteriores en la economía y los hogares. “Que haya todavía gente dándole vueltas, cuando ya la mayor parte de los pobres no tiene fondo porque lo retiraron todo y (estén) poniendo en riesgo toda la viabilidad de la seguridad social, es realmente un monumento a la ignorancia, es no querer ver la realidad de los costos que significaron los retiros anteriores”, lamentó.