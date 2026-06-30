Licitación del SIS: siete compañías de seguros presentaron ofertas

El SIS es el seguro colectivo más grande del país, con una cobertura de 6,5 millones de afiliados que cotizan en las AFP.

En el marco de la décimo tercera licitación del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS), las AFP recibieron este martes las ofertas de siete compañías de seguros de vida, bajo un esquema de riesgo, por lo que se dejó atrás seis contratos de administración.

La Asociación de AFP informó que revisarán la admisibilidad de cada una de las ofertas y el cumplimiento de los requisitos de las bases, las cuales fueron realizadas conforme a la normativa de la Superintendencia de Pensiones y de la Comisión para el Mercado Financiero.

Tras ello, se adjudicarán las fracciones a las compañías de seguros ganadoras y los resultados se publicarán durante tres días en diarios de circulación nacional.

Las aseguradoras que participaron del proceso fueron Penta, BICE, Augustar, CN Life, Consorcio, 4Life y Confuturo. Se licitaron 12 fracciones de hombres y ocho de mujeres.

El período licitado es por 12 meses, desde el primero de agosto hasta el 30 de julio de 2027. El SIS es el seguro colectivo más grande del país, con una cobertura de 6,5 millones de afiliados que cotizan en las AFP.

Del mismo modo, es la última licitación que estará a cargo de las administradoras, ya que el Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP) será la institución responsable de su organización a partir de la próxima, según lo estableció la reforma previsional aprobada el año pasado.