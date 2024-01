Reforma previsional: ministra Jara delinea estrategia para su tramitación en el Senado

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Todos los miércoles se viste con algo rosado. Pero este miércoles no pudo cumplir con su cábala. La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, llevaba días sin llegar a su casa tras intensas jornadas de tramitación de la reforma de pensiones en el Congreso.

Sin embargo, el proyecto logró asegurar su paso al Senado tras la aprobación de la idea de legislar, lo que un par de días antes de la votación en la Sala de la Cámara de Diputados encendió las alarmas de La Moneda, luego de que se pusiera en duda el apoyo por parte de algunos parlamentarios.

En entrevista con DF, Jara delinea lo que viene para su segundo trámite constitucional, aunque con rechazo a ejes clave como el 6% de cotización adicional, la garantía de UF 0,1 por año cotizado, la creación de un Inversor Público del Estado (IPE), entre otras.

“Lo primero es corregir las inconsistencias que se dieron en la votación de la Cámara, donde se aprobaban algunos elementos, pero se dejan sin financiamiento o sin gradualidad”, responde la ministra respecto de lo que viene.

En tanto, también menciona que sobre la distribución de la cotización del 6%, “hay que llevar adelante un proceso de diálogo con los parlamentarios, en particular con los de Chile Vamos”.

Además de “cumplir nuestros compromisos con Demócratas en torno a poder evaluar un seguro de longevidad universal y también otros compromisos que se hicieron en la Cámara con esta tercera forma de jubilación a través de un retiro programado colectivo”.

- ¿En qué pie queda la reforma después de la votación?

- Lo central es que la reforma se va a poder seguir tramitando. Nadie dijo que esto iba a ser fácil, así que vamos a iniciar un diálogo nuevamente ahora en el Senado, tratando de buscar alternativas que permitan que esta reforma se haga realidad.

Quedamos contentos por poder avanzar en la idea de legislar, pero hay desafíos pendientes. Esperamos lograr un buen acuerdo, así que vamos con optimismo, con harto sustento técnico y metodológico en la propuesta y con harta apertura para el diálogo.

- ¿Es una derrota que el proyecto haya pasado así?

- Nunca pensé que esto fuera a ser fácil. Los resultados de ayer (miércoles) me dejan con un optimismo moderado, porque el contrafactual de esto es que se hubiera rechazado la idea de legislar, con lo cual se habría cerrado la puerta a la posibilidad que hubiese una reforma previsional.

- ¿Fue una derrota la forma en que se despachó al Senado?

- No es una derrota, porque en definitiva siempre pensamos que en el Senado esto se va a tener que volver a conversar. Sí nos habría gustado que hubiese salido distinto, sobre todo porque hemos cedido bastante, y si uno piensa desde el proyecto original a los cambios que se hicieron, ha habido un largo camino recorrido.

Pensamos que llegar a una fórmula que fuera equilibrada y que pudiera tener una cotización con una distribución del 3-3 podía hacer sentido a todos los sectores políticos, ya que hace dos años atrás se había tomado el mismo acuerdo, pero lamentablemente no fue así.

De todas formas, esto no es ni una derrota ni un triunfo para el Gobierno. Es un avance para los pensionados de Chile.

- ¿Fue un error lo del diputado Ibáñez?

- Esa es una pregunta para el diputado Ibáñez.

- Pero Demócratas, ayer pidió que el Gobierno pidiera perdón…

- Es curioso que le pidan al Gobierno que pida disculpas por los dichos de un parlamentario. Este es un tema que tienen que conversar los parlamentarios entre ellos.

“Ventana de oportunidad”

El tiempo apremia y Jara lo sabe. En octubre hay elecciones municipales y la ministra advierte que en tiempos como esos se complejizan las posibilidades de llegar a consensos, tal como ocurrió en 2023 con la reforma en el marco del plebiscito constitucional.

La ministra mencionó varias veces durante la tramitación en la Cámara que tenía un “optimismo moderado” y ahora lo reitera.

- ¿Ese “optimismo moderado”, es distinto al que tenía durante la tramitación?

- El optimismo moderado tiene que ver con todo lo difícil que ha sido llevar adelante una reforma previsional. Esto es un proceso largo en el país, 10 años, pero lo veo como una ventana de oportunidad, que tiene un tiempo acotado, no solamente porque la gente está esperando hace mucho tiempo, sino porque además este es un año electoral.

Y porque además algunos parlamentarios que han hecho de los retiros su bandera de lucha ayer (miércoles) mismo y al calor de la discusión dentro de la Cámara, lo gritaban a viva voz.

Si queremos mejorar pensiones, tenemos que pensar en cómo resolver esto muy pronto. Quedan pocos meses para que se inicie la campaña municipal y va a ser más difícil llegar a un acuerdo.

- ¿Cuál es el timing que esperan en esta nueva fase?

- Nos gustaría salir este año del Senado. De todas formas, es una definición que se va a poder hacer con todo cuando estemos con los senadores, en un diálogo más desarrollado.

- ¿Van presentar indicaciones en marzo?

- Como este proceso es muy reciente -recién se aprobó la idea de legislar-, estamos en proceso de evaluación del ingreso al Senado, pero sin duda esto también va a depender mucho de lo que podamos conversar con las y los senadores.

- ¿Cómo se da el diálogo en el Senado con la composición que tiene y comisión presidida por el senador Moreira (UDI)?

- No lo veo como un problema. Por el contrario, con la Comisión de Trabajo del Senado se ha llevado adelante un trabajo bien potente. Ahí acordamos 40 horas, ley de conciliación de vida laboral y familiar, salario mínimo a $ 500 mil. A pesar de que evidentemente representamos ideas muy distintas, hay una convergencia en que esto tiene que cambiar.

- La exPresidenta Bachelet fue recordada por el Pilar Solidario y Piñera por la PGU. ¿La reforma se encamina a ser uno de los grandes legados del Presidente Boric?

- Lo que el Presidente nos ha encomendado, más que pensar en la reforma para el legado del Gobierno, es poner el foco en la reforma para la gente. Esa es la tarea que tenemos y en eso es lo que estamos trabajando.

Espacio para acuerdos

- Partieron con un 6% a seguro social y este miércoles fue rechazado el 3 y 3. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar?

- Creo que la conversación tiene que dar un giro en el Senado en torno a los beneficios que queremos pagar y seguramente ahí encontraremos una fórmula que nos permita destrabar este tema. Lo digo porque cuando se conversa del 6-0, 3-3, 2-4 o cualquier otra fórmula, es como si uno estuviera repartiendo algo que, primero, todavía no existe, y que segundo, cada vez que se le rebaja o se le sube un punto tiene que cumplir con un objetivo de política pública.

- ¿Ve viable separar la industria?

- Sí, viable y necesario.

- ¿Viable políticamente en el Senado?

- Sí. Todavía no he escuchado a ningún senador defendiendo las AFP.

- Pero hay dudas de parlamentarios respecto a este tema.

- Estamos disponibles para aclarar todas las dudas y hacer los ajustes.

- La oposición, Amarillos y Demócratas han planteado riesgos de estatización. ¿Cómo lo ve?

- Sin ningún fundamento, así lo veo.

El proyecto tiene los resguardos debidos para que una situación así no ocurra.

Se habla de libertad, de elegir, pero siempre y cuando no esté el Estado, se habla de generar competencia, pero siempre y cuando no esté el Estado. No hay que temerle a la participación del Estado, con debidos resguardos.

- Otra crítica es que la reorganización de la industria, la licitación del stock, el IPE y otras cosas juntas, podrían significar un riesgo. ¿Qué responde?

- La preocupación está más puesta en que se termine el negocio para las AFP. Los límites para esa supuesta estatización están establecidos.

- Esto va a terminar en tercer trámite, tendrá que volver a la Cámara. ¿Le preocupa que se le terminen descolgando votos de su propio sector después de lo que se acuerde en el Senado?

- Siempre es un desafío poder convencer a todos los sectores políticos.

- ¿Tiene pensado ser candidata a senadora?

- No. Lo único que estoy haciendo ahora es cumplir una responsabilidad. Lo único que pienso todos los días es en que saquemos la reforma previsional por el país.