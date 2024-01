Susana Jiménez, vicepresidenta de la CPC: “La discusión del 6% y su distribución es muy errada (...) el escenario cambió mucho”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La vicepresidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, sigue de cerca el debate por la reforma previsional.

Para ella, una parte del diagnóstico es de larga data y radica en la necesidad de actualizar parámetros. “Llevamos mucho tiempo sabiendo lo que hay que hacer y por alguna razón no se hace”, lamentó.

Y aseguró que “no hay que inventar la rueda”. Enumera cuatro cosas que a su juicio son cruciales para subir pensiones: aumentar la tasa de cotización, abordar las mayores expectativas de vida, atacar las lagunas previsionales y concretar cambios regulatorios para aumentar los retornos futuros.

Pero además, invita a “pensar fuera de la caja”. Si bien aclara que no es una propuesta en particular, pone sobre la mesa un tema a debatir: “¿Por qué no una tasa (de cotización) diferenciada? En que los sueldos más bajos paguen menos de tasa adicional que los ingresos más altos”, se pregunta.

En entrevista con DF, Jiménez aborda la necesidad de reenfocar la reforma de pensiones de cara a su segundo tiempo en el Senado.

- ¿Cómo evalúa lo que pasó en la Cámara?

- La interpretación que hago es que esto es bastante similar al rechazo de la reforma tributaria, con la diferencia de que acá sí se desea legislar. Me parece, dada la forma en que se dio la votación, que todos sabemos que hay que legislar, pero de una reforma distinta a la que se presentó: Una reforma que realmente se haga cargo de que puedan aumentar las pensiones y con un diagnóstico que está hecho hace mucho tiempo, pero que no fue debidamente ponderado por esta administración.

- Se ha propuesto un 3-3, como en el Gobierno anterior, pero algunos señalan que la PGU cambió el diagnóstico. ¿Coincide?

- La PGU fue un cambio muy profundo, y el más grande que ha habido desde el inicio del sistema de pensiones. La propuesta de la exPresidenta Bachelet (segunda administración) era subir cinco puntos la cotización con 3-2. La PGU equivale a haber hecho esa reforma, pero habiendo destinado los cinco puntos a reparto (5-0). Entonces, hoy día no podemos estar hablando como si eso no hubiese ocurrido y volver a decir ‘el 3-3 fue lo que presentó el exPresidente Piñera’ si eso fue antes de la PGU.

- Hay quienes han planteado que tal vez sea mejor enfocar el debate en beneficios más que en el guarismo. ¿Lo comparte?

Estoy completamente de acuerdo. Como país primero te pones de acuerdo en cuáles son las tasas de reemplazo que se cree se puede alcanzar, en cuánto tiempo y cuáles son los mejores instrumentos para lograrlo.

Además, la discusión del 6% y su distribución es muy errada porque no tuvo a la vista que el escenario cambió mucho. Entonces uno cree que está haciendo la misma discusión que tuvimos hace tres años y no es así. Es necesaria una instancia técnica actualizada de acuerdo a la nueva realidad de la PGU.

- ¿Qué salida ve en este tema considerando la mirada técnica y también la política para darle respuesta a la ciudadanía?

- La respuesta que hay que darle a la ciudadanía es lo que es mejor para la ciudadanía. Creo que no puede ir por carriles distintos lo que muestra la evidencia y el análisis técnico de lo que se le ofrece como propuesta legislativa. La política basada en ideología, en consigna, en información que no necesariamente está corroborada con la evidencia, es mala política.

Libertad de elegir

- ¿Es solo ideología o también tiene que ver con darle legitimidad al sistema?

- El tema de legitimidad se aborda, primero con datos, pero como dicen dato mata relato. Pero también puedes dar más opciones a las personas para que se sientan en libertad de elegir y eso también legitima de alguna manera los sistemas.

Si se aumenta la competencia con distintos mecanismos, si incluso se quisiera que participe un actor estatal -que no creo que vaya a aumentar las pensiones- si eso le da más tranquilidad y garantía a las personas de que van a poder elegir entre distintos administradores- creo que está bien.

- ¿Es proclive a que exista una AFP estatal?

- Si es en igualdad de condiciones, no me opongo a eso.

Búsqueda de consenso

- ¿Qué salida ve en este segundo tiempo en el Senado?

- Espero que en este segundo tiempo haya una oportunidad de hacer un análisis más objetivo y que no se pierda de vista que acá el objetivo primero y último tiene que ser mejorar las pensiones. Todo lo demás es accesorio y muy probablemente no mejora las pensiones.

Lo que hay que dejar de lado es la ideología, las consignas. Eso es lo que va a convocar más consenso, porque si el foco está en aquellos aspectos que de verdad aumentan las pensiones, creo que no es difícil llegar a un consenso.

- ¿Se refiere, por ejemplo, a la reorganización industrial?

-Nunca se ha demostrado que la reorganización mejore las pensiones. Es muy difícil poder fundamentar que, por ejemplo, un monopolio en el soporte va a tener economías de escala, cuando en realidad van a tener que administrar 12 millones de cuentas. Ahí es más probable que haya deseconomías de escala.

Entonces, esa discusión se puede separar y enfocarnos en lo que realmente mejora pensiones. Y ahí yo estoy segura que puede encontrarse consensos técnicos y políticos.

¿Cómo subir las pensiones de la clase media?

Uno de los consensos transversales que existe en materia de pensiones es la relevancia que jugó la PGU, sobre todo para los segmentos de menores ingresos, donde según distintos cálculos, podría equivaler hasta cinco puntos de cotización.

Lo que sí, donde no existe acuerdo es en el debate respecto a que sea el instrumento que se debe usar para mejorar las pensiones actuales, considerando un escenario fiscal más estrecho.

Jiménez realza el rol que jugó la PGU, sobre todo en los quintiles de la población de menores ingresos. En tanto, planteó que para atacar el problema de las bajas pensiones en la clase media, “lo primero que tienes que hacer es aumentar los ahorros, elevar la tasa de cotización y que vaya a sus cuentas para que esos fondos puedan generar retornos para el futuro”.

Además, pone sobre la mesa que en la reforma está la oportunidad de discutir algunas alternativas como, por ejemplo, “¿por qué no debatir que la PGU tenga tramos según tu densidad de cotización?”, se pregunta, lo que asegura, daría mayores incentivos a cotizar.

Respecto del financiamiento para pensiones actuales vía PGU, aseguró que “es un error esperar que esa mayor recaudación provenga de alzas de carga tributaria. ¿Por qué? Porque estamos en una situación económica muy debilitada”.

La economista recordó que “la economía el 2023 probablemente creció cero, para este año se esperan tasas de crecimiento bastante bajas inferiores al 2%, la inversión sigue cayendo y la tasa de desempleo está bastante alta”.

Informalidad laboral

Tres grandes actores decidieron unirse hace algunos meses en una cruzada común: la necesidad de atacar la informalidad laboral.

Así, la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), la Asociación de AFP y Asociación de Emprendedores de Chile (ASECH), conformaron la Mesa de Formalidad Laboral, instancia de trabajo colaborativo para abordar la problemática de la informalidad que afecta a 2,4 millones de trabajadores en Chile.

La vicepresidenta de la CPC contó que el trabajo de la mesa consta de reuniones, al menos, quincenales, en un trabajo sistemático a través del cual han escuchado exposiciones para proponer políticas públicas que permitan atacar el problema. “Hay conciencia en todos los actores, también en el Ejecutivo, pero no se ha tomado el toro por las astas” sostuvo.

Jiménez anticipó que se espera que las propuestas de la mesa sean dadas a conocer en marzo y tienen la expectativa de que acapare las miradas de distintos actores. Por ejemplo, señaló que en este tema “hay interés del Ejecutivo” y por lo mismo espera que el Gobierno esté “interesado en el informe”.

A pesar de que la líder gremial evidencia preocupación por el tema de la informalidad de manera transversal, apuntó a que “todavía no ha habido una mirada sistemática para abordarlo”. Para Jiménez este tema debe ser tratado de manera conjunta e integral, no que se aborde “desde la arista tributaria, la arista previsional, la de protección social, sino que de verdad se tome como un tema serio”, enfatizó.