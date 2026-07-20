Wall Street apunta a un repunte y el petróleo retrocede de los US$ 90 tras señales desde Irán

En una señal de que el mercado está ansioso por buenas noticias, el petróleo revierte su tendencia para marcar una caída moderada, el dólar opera plano y las acciones se sacuden las pérdidas para buscar un repunte. El cambio de tendencia fue casi inmediato después de que Irán aseguró haber recibido una propuesta de parte de los mediados.

No se mencionó ni qué grupo mediadores estuvo a cargo o cuál sería la propuesta capaz de detener el intercambio de ataques entre EEUU e Irán, que ya cumple nueve días. Durante el fin de semana, al menos tres soldados estadounidenses murieron en ataques iraníes a bases de EEUU sobre todo en Jordania. EEUU continuó con los ataques contra Irán, donde el régimen acusa 50 víctimas y declara que el cese al fuego acordado en junio “ha colapsado”.

Antes de la declaración sobre la propuesta de los mediadores, el barril de crudo Brent transaba en US$90, y las acciones europeas anotaban una apertura con pérdidas. Tras el anuncio de Irán, el Brent cae bajo los US$88 por barril.

El galón de bencina en EEUU ha vuelto al nivel de los US$4 promedio. Se atribuye a un nivel similar de la bencina en mayo la decisión de la Casa Blanca de acelerar la firma del memorándum de entendimiento con Irán.

En Asia, la sesión fue mixta y estuvo marcada por nuevos anuncios de modelos de IA desde China. Las acciones chinas en Hong Kong marcaron un alza de 2,36%, mientras el Kospi anotó una caída de 4,46%. Las acciones europeas suben un 0,11%. Los futuros estadounidenses se alinean para buscar una apertura al alza. El dólar opera plano, y el cobre opera mixto, con un alza en Londres y una caída de 1,72% en el Comex.

Otras dos fuerzas influyendo en los mercados son las expectativas de alzas de tasas y el desarrollo de nuevos modelos de IA en China. Esta semana, el Banco Central Europeo anunciará su decisión de política monetaria, tras el alza de 25 puntos base que realizó en junio. Pero son las expectativas en torno a la Fed las que generan más nerviosismo, con el mercado todavía esperando al menos dos alzas de tasas hasta el primer trimestre de 2027.

En China, Alibaba presentó la nueva versión de su modelo a IA. Según la firma, Qwen 3.8 supera a todos sus rivales, excepto por Fable 5 de Anthropic, a un menor costo. Las acciones de Alibaba suben 3,73%.

También en China, Moonshot, la firma que hizo temblar el viernes a Wall Street, anuncia que la demanda por su nuevo modelo Kimi K3 (que asegura es similar a Fable) ha sido tal que ha debido pausar las nuevas suscripciones, ante la presión sobre su capacidad computacional. La firma estaría preparando su salida a bolsa.

Estos anuncios son una prueba para las grandes tecnológicas estadounidenses, especialmente las enfocadas en desarrollar los modelos de IA, como Alphabet. Esta firma reportará resultados esta semana, junto a Tesla e Intel. Pueden leer sobre la agenda de los próximos días en el Primer Click Semanal en Señal DF.

Reino Unido tendrá hoy un nuevo gobierno. Andy Burnham, como nuevo líder del Partido Laborista, asumirán en las próximas horas como nuevo primer ministro en reemplazo de Keir Starmer. Las expectativas se centran en las medidas que pueda anunciar para reactivar la economía bajo las restricciones de arcas fiscales debilitadas y la presión del mercado de bonos.

En la portada de Diario Financiero: Gobierno inicia estudio que definirá una tercera pista y nuevos terminales en Aeropuerto de Santiago. SII trabaja con el sector privado en transparentar proceso para valorizar grandes operaciones económicas.

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