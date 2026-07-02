Wall Street opera mixto a la espera del reporte laboral de junio

El dólar opera a la baja frente a una posible intervención en Japón y la caída del petróleo.

El mercado sostiene la respiración a la espera del reporte laboral de junio en EEUU. Los índices de junio reportados hasta ahora, incluyendo mediciones privadas del estado del empleo, revelan una economía todavía creciendo a buen ritmo. Suficiente para justificar eventualmente una o dos alzas de tasas por parte de la Reserva Federal.

Al menos, eso es lo que está asumiendo el mercado, con una probabilidad del 70% de un primer ajuste en la reunión de octubre.

Las expectativas de tasas más altas estuvieron detrás de las caídas que golpearon ayer a las acciones tecnológicas, especialmente las de semiconductores, que además fueron presionadas por tomas de ganancias. Las bajas se extienden al inicio de la sesión de hoy. El Kospi coreano pierde casi un 8% en la jornada y el Nikkei japonés cayó un 2,47%. Las acciones europeas también comenzaron la sesión en rojo, pero han recortado las pérdidas con el paso de las horas. Entre los futuros estadounidenses, el Dow Jones intenta una apertura en verde, pero el Nasdaq y el S&P500 apuntan a un inicio de sesión con pérdidas.

El mercado reacciona también a las palabras de Kevin Warsh, en el foro de Sintra. Si bien advirtió que “los riesgos inflacionarios se han reducido” en las últimas cuatro semanas, Warsh también fue claro en señalar que “quienes esperan ver una Fed cómoda con una inflación sobre 2% se van a llevar una gran decepción”.

El dólar aceleró su avance tras las palabras de Warsh, pero hoy revierte su dirección y opera con una caída de 0,36%. Sin embargo, podría tratarse solo de un comportamiento puntual, en respuesta a las expectativas de una intervención cambiaria en Japón, que llevó al yen a un salto de 1% frente al dólar.

Tras las declaraciones de Warsh, las tasas de los bonos del Tesoro a 2 y 10 años subieron 2 puntos base. En el caso de los papeles a 10 años, la tasa opera cerca del nivel psicológico del 4,5%.

La mirada del mercado está puesta hoy en el reporte laboral de junio de EEUU. Los datos por mirar: creación de empleos no agrícolas y salarios por hora. El promedio de las proyecciones apunta a 110.000 nuevos puestos de trabajo, una tasa de desempleo que se mantiene en 4,3% y un alza mensual de 0,3% en los salarios. Cualquier cifra que sugiera presiones salariales y una economía aún más dinámica aumentaría la presión sobre las acciones y otros activos afectados por las expectativas de alzas de tasas.

Varias empresas tecnológicas marcarán la apertura de la sesión.

Meta alimenta las dudas sobre la continuidad del rally de la IA tras anunciar un proyecto para arrendar su exceso de capacidad computacional. Las acciones de Meta subieron casi un 9% en la sesión de ayer, pero impulsaron pérdidas para las empresas de semiconductores y otras ligadas al desarrollo de IA. El mercado leyó el anuncio como una señal de que los planes multimillonarios de inversión en IA deben desacelerarse.

Apple estaría negociando con la Casa Blanca un permiso especial para adquirir chips de memoria elaborados por empresas chinas vetadas por Washington, como parte de sus esfuerzos para controlar los costos de producción. La noticia golpeó las acciones de las firmas de chips de Corea y Taiwán.

Alphabet ve caer sus acciones 1,7% antes de la apertura. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ordena a Google pagar una multa de US$4.700 millones por utilizar Android para favorecer el dominio de su buscador de Internet.

Financial Times reporta que OpenAI, creador de ChatGPT, ha ofrecido a la Casa Blanca una participación del 5% en la propiedad, a cambio de reducir la presión política. El acuerdo, sin embargo, incluiría que otras empresas de IA hicieran lo mismo.

En la portada de Diario Financiero: La economía chilena cae por quinto mes, se acerca a una recesión técnica y reabre el debate sobre la baja de tasas. Estatal admite que dejó de ser el mayor productor mundial de cobre y sus costos son un 57% mayores que los de las competidoras.

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