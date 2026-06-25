Festival REC recibe presupuesto para próximas tres versiones: CORE del Biobío aprueban asignación de $ 3.600 millones

Los recursos se dividirán en $ 1.200 millones anuales destinados a fortalecer la parrilla internacional y otros gastos de producción. La organización del evento musical gratuito más grande del país seguirá a cargo de Desarrolla Biobío.

El Consejo Regional (CORE) del Biobío aprobó con veintidos votos a favor, dos en contra y tres abstenciones, la asignación de $ 3.600 millones para la realización del Festival REC durante los próximos tres años. El presupuesto anual de cada versión entre 2027 y 2029 será de $ 1.200 millones. La medida, permite asegurar la sostenibilidad financiera del evento de Concepción, el encuentro musical gratuito más grande del país.

La aprobación de los recursos se da en medio de una auditoria del propio Gobierno Regional, que detectó irregularidades en las rendiciones presentadas en 2025, que corresponden al período en que el festival estaba al alero organizador del Teatro Regional del Biobío. Según menciona el portal Sabes.cl, $ 1.908 millones; es decir, el 97% del presupuesto total, carece de acreditación suficiente. Ante esto, la Unidad de Control del GORE exigió subsanar las faltas, evaluando incluso solicitar la restitución de los recursos. Los antecedentes fueron derivados a la Contraloría Regional y el organismo comprometió la entrega de los documentos acreditadores del gasto.

Recursos para tres años

La propuesta de financiamiento trienal apunta directamente a optimizar los recursos mediante la planificación a largo plazo. El gobernador regional del Biobío, Sergio Giacaman, explicó que la solicitud presupuestaria hecha al CORE se fundamentó en los indicadores positivos de la última edición, realizada en marzo de este año, donde el gasto, asociado entre otros ítems, a un aumento en las remuneraciones de bandas locales, se condijo con un récord de asistencia que superó las 400 mil personas.

Para Giacaman la glosa presupuestaria trienal permitirá que “el festival pueda tener la holgura para que, quien se lo adjudique, pueda programarlo y planificarlo con el tiempo necesario, y así tener tres versiones con el mejor estándar posible y de la manera más eficiente”.

Resguardo del patrimonio

El debate presupuestario al interior del consejo estuvo marcado por la exigencia de resguardar el patrimonio fiscal. La vicepresidenta de la comisión de Desarrollo Social, María Elena Núñez, precisó que la discusión se centró en “el buen uso de los fondos y transparencia. Se aclaró, quedamos conformes y aprobamos el REC”.

En la misma línea, el consejero Gonzalo Osorio destacó que este flujo de caja garantizado a mediano plazo es clave para atraer nuevos capitales, afirmando que “poder financiar la producción de tres eventos va a permitir ir generando mejoras, tener ahorro fiscal y aumentar la participación de privados que cofinancian este evento y sigan fortaleciendo esta marca posicionada a nivel nacional”.

Desarrolla Biobío

Tal como en la versión 2026 del Festival REC, la Corporación Desarrolla Biobío estará a cargo de la producción del evento. Su gerenta, Macarena Vera, sostuvo que “la propuesta de esta solicitud por tres años permite poder planificarnos a largo plazo, tener una buena cantidad de postulantes y una buena malla programática de artistas internacionales. Sólo va a permitir mejorar la calidad del festival”.

De acuerdo a datos del GORE, el modelo de gestión aplicado en la última versión redujo la carga fiscal 35% y dio continuidad al proceso de dinamismo económico de emprendedores de la zona.