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Escuela My Robot School sale a captar franquiciados en regiones y proyecta abrir entre tres y cuatro locales al año

A poco más de un año de aterrizar en Chile, la escuela de robótica y programación de origen surcoreano ya reúne entre 65 y 70 alumnos en su sede de Las Condes. Ahora busca asociados en otras ciudades del país, con una inversión cercana a los US$ 50 mil y locales desde 60 metros cuadrados.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Miércoles 1 de julio de 2026 a las 18:35 hrs.

Camila Bejarano corresponsal Zona Norte educacion Franquicias regiones tecnología Las Condes
<p>Escuela My Robot School sale a captar franquiciados en regiones y proyecta abrir entre tres y cuatro locales al año</p>

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