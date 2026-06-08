Ganaderos magallánicos concretan primer envío de lana de ovejas a India, uno de los mayores mercados textiles del mundo

La operación podría consolidar el comercio de este producto en el mercado asiático, que ya incluye despachos a China, el principal comprador de la lana ovina local.

Ganaderos de la Región de Magallanes concretaron el primer envío de lana ovina chilena a India. El cierre de este negocio permite insertar el producto austral en uno de los mercados textiles más grandes y competitivos del mundo, permitiendo a los productores locales abrirse a nuevos destinos y proyectar un crecimiento del sector a nivel regional.

Los envíos a India se suman a los ya concretados a China, principal comprador global de este producto y podrían consolidar la producción magallánica en la industria textil asiática.

El intercambio comercial entre Magallanes e India es el resultado de un trabajo coordinado entre distintos actores públicos y privados, como el Ministerio de Agricultura, la Agregaduría Agrícola en India, ProChile, la Asociación de Ganaderos de Magallanes (Asogama) y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

Desde el Ejecutivo, el ministro de Agricultura, Jaime Campos, valoró la gestión. Según cita el portal Agro Chile, el secretario de Estado calificó el envío como un hito que “representa un avance significativo en la estrategia de diversificación de mercados para la producción nacional, ya que abre nuevas oportunidades comerciales para los productores de Magallanes y fortalece la competitividad de una actividad que forma parte de la identidad productiva de esa región”.