Sectores productivos del Biobío se reunirán en Summit para impulsar el desarrollo económico interregional
La segunda edición de Chile Impacta apunta a crear sinergias comerciales y operativas que respondan a las nuevas exigencias de competitividad y desarrollo de capital social.
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Con el objetivo de articular estrategias económicas conjuntas frente a los desafíos del desarrollo coherente y colaborativo a nivel nacional, representantes de las principales industrias del país, incluyendo el sector forestal, minero, salmonero y portuario, se darán cita el próximo 10 de julio en Concepción
La jornada pondrá énfasis en la creación de capital social, la sostenibilidad corporativa y el desarrollo de ecosistemas de proveedores locales, áreas críticas en un escenario económico donde las empresas enfrentan mayores exigencias para generar valor compartido
La directora de Chile Impacta, Yanira Lara, explicó que el propósito de esta instancia de articulación es descentralizar el relato comunicacional y visibilizar cómo el crecimiento de una industria tracciona beneficios para otras zonas
Trabajo conjunto
La elección de la Región del Biobío para esta segunda sesión de la Ruta de Valor Compartido 2026 responde a su peso macroeconómico, destacando por sus fortalezas productivas específicas en las áreas forestal, logística y pesquera
En este contexto, Lara profundizó en la urgencia de generar sinergias operativas y comerciales. "Las industrias productivas ya no pueden resolver sus desafíos de manera aislada. Temas como confianza territorial, desarrollo de proveedores, sostenibilidad y competitividad requieren una mirada compartida y una mayor colaboración entre sectores que históricamente han trabajado por separado", afirmó
El modelo que propone el Summit apunta a que sectores disímiles, como la minería, el forestal o la industria salmonera, identifiquen necesidades en común y puedan trabajar en conjunto para potenciar el área social y económica de las distintas regiones
Para lograr esta integración, resulta vital cambiar el paradigma de negocios, lo que implica aprender a hablar de los sectores productivos más allá de su estricta zona de ejercicio, siendo “estratégico dialogar sobre salmones en Antofagasta o de minería en el sur de Chile
Segunda jornada
La jornada en Concepción da continuidad al circuito iniciado el 31 de marzo en Puerto Varas, instancia que congregó a más de 300 asistentes. Chile Impacta planifica además un tercer encuentro, esta vez en Antofagasta para septiembre y dar cierre al año en Santiago.
Los resultados, análisis y proyecciones de estas conversaciones multisectoriales quedarán plasmados en un resumen por sector industrial que estará disponible abiertamente a fin de año en la plataforma web de Chile Impacta.
El evento convocará a líderes empresariales, autoridades y representantes de la academia, además de organizaciones como Endeavor Biobío, CORMA, Anglo American, Arauco, Aclara y Mowi
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