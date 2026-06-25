Sectores productivos del Biobío se reunirán en Summit para impulsar el desarrollo económico interregional

Con el objetivo de articular estrategias económicas conjuntas frente a los desafíos del desarrollo coherente y colaborativo a nivel naciona l, representantes de las principales industrias del país, incluyendo el sector forestal, minero, salmonero y portuario, se darán cita el próximo 10 de julio en Concepción . Este encuentro corresponde a la segunda edición del Summit Chile Impacta , un espacio diseñado para que rubros que tradicionalmente han operado de manera independiente, puedan delinear una visión integrada sobre la competitividad y el fortalecimiento de las economías locales .

La jornada pondrá énfasis en la creación de capital social, la sostenibilidad corporativa y el desarrollo de ecosistemas de proveedores locales, áreas críticas en un escenario económico donde las empresas enfrentan mayores exigencias para generar valor compartido .

La directora de Chile Impacta, Yanira Lara, explicó que el propósito de esta instancia de articulación es descentralizar el relato comunicacional y visibilizar cómo el crecimiento de una industria tracciona beneficios para otras zonas . "Lo que busca en sí es poder transmitir el impacto positivo de las diversas industrias, más allá del territorio donde generan el impacto real", detalló la ejecutiva .

Trabajo conjunto

La elección de la Región del Biobío para esta segunda sesión de la Ruta de Valor Compartido 2026 responde a su peso macroeconómico, destacando por sus fortalezas productivas específicas en las áreas forestal, logística y pesquera . Estas industrias, convierten a la región en un polo económico desde donde nace un desarrollo importante para el resto de Chile .

En este contexto, Lara profundizó en la urgencia de generar sinergias operativas y comerciales. "Las industrias productivas ya no pueden resolver sus desafíos de manera aislada. Temas como confianza territorial, desarrollo de proveedores, sostenibilidad y competitividad requieren una mirada compartida y una mayor colaboración entre sectores que históricamente han trabajado por separado", afirmó .

El modelo que propone el Summit apunta a que sectores disímiles, como la minería, el forestal o la industria salmonera, identifiquen necesidades en común y puedan trabajar en conjunto para potenciar el área social y económica de las distintas regiones .