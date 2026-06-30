En solo 90 días Chile logra recuperar condición de país libre de influenza aviar y puede reactivar sus exportaciones

Por su parte, Chilehuevos anunció un fondo de $ 300 millones para ayudar a mitigar los costos en los planteles avícolas. Los recursos están destinados a apoyar las labores de limpieza y mantención de las faenas afectadas.

En sólo 90 días, Chile logró levantar la alerta sanitaria y recuperar su condición de país libre de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad en aves de corral. Esta validación, entregada por el Ministerio de Agricultura, cambia el estatus del país y permite reactivar las exportaciones de productos hacia los mercados internacionales que mantenían barreras a los productos chilenos por esta condición.

El escenario zoosanitaria, iniciado a principios de marzo, obligó a planteles avícolas de las regiones Metropolitana, del Maule y de La Araucanía, a tomar medidas para evitar la propagación del virus, debiendo sacrificar miles de aves. A esto se sumaron los 45 brotes registrados por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) en aves de traspatio.

El ministro de Agricultura, Jaime Campos, destacó el hito que significa cumplir con los requerimientos técnicos internacionales para devolver la competitividad al sector cárnico. “Se cumplió el plazo que establece la Organización Mundial de Sanidad Animal y que nos permite señalar que Chile, nuevamente, ha vuelto a ser un país libre de esta enfermedad en nuestros planteles productivos”, declaró.

La rápida recuperación del estatus sanitario es vista como un impulso para la industria avícola y la continuidad de la cadena exportadora que mantiene Chile desde el sector. Al respecto, el ministro Campos detalló que “estamos informando este hecho a nuestros socios comerciales, para que se puedan abrir los mercados de destino a los que habitualmente llegábamos. Esto ha sido un trabajo serio y sostenido que ha realizado nuestro SAG y que demuestra que ha sido un trabajo muy efectivo y muy eficiente”.

Afectación controlada

Según datos entregados por Chilehuevos, el alcance de este último episodio del virus bordeo el 4% a 5% de la capacidad instalada a nivel nacional, cifras similares a las de otros períodos. “En 2023, más o menos, el total de aves afectadas fue de 600 mil a 650 mil aves, y que correspondían en esa época 4 ó 5% de la capacidad instalada”, indicó Patricio Kurte, gerente general del gremio. Sobre el escenario actual, apuntó que “más o menos la afectación es la misma, pero absolutamente más concentrado, porque más del 90% de las aves afectadas, o 95% quizás, correspondió al plantel de la Región Metropolitana”.

Según explicó el dirigente gremial, “esto responde a que el país presenta un avance muy relevante, lo que ocurrió en 2023 sirvió de aprendizaje y de preparación”.

En esa línea comentó que desde el gremio han desarrollado “medidas de corto plazo y otras más de mediano plazo, justamente para propiciar la seguridad alimentaria, digamos, del país en términos del huevo y el ave de carne también”, aclarando que las exportaciones del sector responden a la carne de las aves, pues lo huevos son de consumo interno del país. No obstante, el término de la alerta sanitaria es un factor económico clave en materia productiva.

Seguros y apoyos

En términos económicos, Kurte explicó que la afectación de un plantel con gripe aviar reviste no sólo un compromiso financiero respecto a los activos de una avícola, sino que demanda una inversión importante en términos de protocolos de bioseguridad, que para planteles grandes “de 500 mil o 600 mil aves, el costo bordea los $ 400 millones”.

Pese al levantamiento de la alerta, el ministro Campos insistió en la necesidad de mantener las condiciones sanitarias, sobre todo en planteles avícolas, con el fin de evitar eventuales rebrotes, causados por la fauna silvestre.

“Desgraciadamente esta enfermedad afecta a todo el continente sudamericano, y debemos seguir estando muy alertas para impedir que episodios como este vuelvan a repetirse. Tenemos conciencia de que el gran vector o propagador de esta enfermedad son las aves migratorias; por ende, vamos a continuar ejerciendo un control y una supervigilancia muy activa en lo que son ahora las aves de patio y también las aves silvestres, donde pueden aún aparecer algunos brotes de ella”, advirtió.

Para enfrentar los drásticos costos que implican estas emergencias sanitarias, Kurte reveló la reciente aprobación de una herramienta financiera alcanzada por Chilehuevos para sus socios. El gremio decidió “formar un fondo para ir en ayuda y mitigar los costos de sacrificio, eliminación, limpieza y desinfección de planteles que se ven afectados por focos de influencia aviar”. Esta iniciativa arrancó con más de $ 300 millones, con la meta operativa de llegar a mil millones en tres años.

Paralelo a ello, continúan operativos el seguro que entrega el Estado para productores de menor tamaño (hasta 20 mil aves) y el seguro particular, de alto costo, que permite hacer frente a un escenario sanitario complejo para empresas más grandes.