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Cencosud adquiere Makro en Colombia y avanza en su expansión en el negocio mayorista en la región

La transacción contempla una inversión aproximada de US$158 millones, financiada totalmente con recursos propios.

Por: María Jesús Doberti

Publicado: Viernes 26 de junio de 2026 a las 16:28 hrs.

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<p>Cencosud adquiere Makro en Colombia y avanza en su expansión en el negocio mayorista en la región</p>

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De acuerdo al regulador, no cumplieron los requisitos de la legislación y la normativa, como no proporcionar información actualizada o no recibir la autorización final para operar. La firma explicó que "bajo la nueva normativa, se hizo evidente para Frontal Trust S.A. que no requería la inscripción como asesor de inversión y en consecuencia, se decidió esperar que la CMF, de oficio, cancelara la inscripción".

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