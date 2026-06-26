Cencosud adquiere Makro en Colombia y avanza en su expansión en el negocio mayorista en la región

La segunda compra en una semana. Cencosud anunció este viernes la adquisición del 100% de Makro Supermayorista en Colombia, reforzando su crecimiento en la región y su posicionamiento en el formato Cash & Carry. Justo después de que este miércoles se diera a conocer el acuerdo de compra de cadena premium St. Marche.

La transacción, realizada a través de su filial Cencosud Internacional SpA, contempla una inversión aproximada de US$ 158 millones, financiada totalmente con recursos propios.

Makro cuenta con más de 25 años de trayectoria en Colombia y opera 21 tiendas en 16 ciudades, incluyendo Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, con una propuesta enfocada en ventas mayoristas dirigida a clientes profesionales y emprendedores.

Esta incorporación de Makro permitirá a Cencosud ampliar su presencia en el país, sumando el formato mayorista a su operación y generando oportunidades de sinergias operacionales, logísticas y comerciales.

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En Colombia, la incorporación de Makro abre nuevas oportunidades de crecimiento en un segmento con alto potencial, ampliando la propuesta de valor para clientes profesionales y emprendedores.

“La compra de Makro representa una oportunidad para fortalecer nuestra operación en Colombia y ampliar nuestra propuesta para clientes que buscan soluciones mayoristas, con foco en servicio, surtido y competitividad", señaló Ramiro Ortiz, Gerente País de Cencosud en Colombia, a través de un comunicado.

El cierre de la transacción está sujeto a condiciones habituales para este tipo de operaciones, incluyendo la aprobación de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia.