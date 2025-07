El valor del mercado cripto supera los US$ 4 billones tras aprobación de ley sobre stablecoins

El valor total del mercado de criptoactivos superó los US$ 4 billones (millón de millones) por primera vez, impulsado por el repunte de los altcoins y el impulso generado por una ambiciosa iniciativa legislativa en Estados Unidos para regular el sector.

El mercado de opciones muestra que los operadores están aumentando sus apuestas por precios aún más altos en las próximas semanas.

“El camino del bitcoin hacia los US$ 150.000 parece cada vez más inevitable”, afirmó Fadi Aboualfa, jefe de investigación en Copper. La criptomoneda original representa cerca del 60% del valor total del mercado digital.

El hito se produjo tras la aprobación de la primera legislación federal sobre stablecoins, un logro clave durante lo que los legisladores han llamado la “Semana Cripto”. El proyecto, respaldado por los republicanos y promovido por el presidente Donald Trump, establece una supervisión federal o estatal de las stablecoins vinculadas al dólar, con el objetivo de legitimar un mercado de US$ 265 mil millones que, según analistas de Citigroup Inc., podría crecer hasta los US$ 3,7 billones (millones de millones) para 2030.

Los altcoins —término que engloba a todos los tokens distintos de bitcoin— lideraron el último tramo del repunte, con ether subiendo un 22% en los últimos cinco días. Bitcoin, el activo de referencia del sector, alcanzó un máximo histórico de US$ 123.205 a comienzos de esta semana. Uniswap se disparó hasta un 24% el viernes, mientras que Solana llegó a subir un 6,5%.

El jueves, la Cámara de Representantes también aprobó un proyecto de ley más amplio sobre la estructura del mercado cripto, que ahora debe ser considerado por el Senado.

Los inversionistas han seguido ingresando capital en los ETF cripto listados en Estados Unidos. Los fondos de bitcoin han registrado ingresos netos por US$ 5.500 millones en lo que va de julio, mientras que los ETF de ether han captado US$ 2.900 millones.

“Desde el lanzamiento de los ETF de bitcoin hemos visto una tendencia de precios consistente y el reciente repunte aún se encuentra dentro de lo esperado”, dijo Aboualfa. “Si los flujos actuales se mantienen —incluso durante el típicamente calmo periodo estival— podríamos ver a bitcoin superar los US$ 140.000 en septiembre, con un posible impulso hacia los US$ 150.000 a comienzos de octubre”.

La demanda subyacente por bitcoin se mantiene firme, con un interés abierto elevado en opciones con vencimiento el 1 de agosto y precio de ejercicio en US$ 130.000, según datos de Deribit. El viernes, bitcoin se mantenía casi sin cambios, en torno a los US$ 119.570.