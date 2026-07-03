Ante el fantasma de la recesión: cómo proyectan los bancos el segundo semestre

Con la quinta caída consecutiva de la actividad económica y la tasa de desocupación en 9,4%, la segunda parte del año será clave para reactivar el crecimiento y el empleo. Economistas jefes de los principales bancos del país conversaron con Señal DF y entregaron sus proyecciones.

Aunque 2026 partió con buenas expectativas para la economía chilena, las sorpresas han sido varias y todas negativas. El Imacec de mayo cayó 0,9% y sumó la quinta caída consecutiva del indicador, acercando cada vez más la recesión técnica -dos trimestres consecutivos de caída-, de acuerdo con distintos analistas, si es que el indicador de junio vuelve a caer.

En ese escenario, y con el inicio oficial del segundo semestre, Señal DF conversó con los economistas jefes de los principales bancos del país para conocer sus proyecciones y análisis en esas tres áreas para la segunda parte del año. Consultados, señalaron que la inversión y el sector de la construcción podrían impulsar el carro de la actividad y el año podría cerrar en torno a 1,5%.

Si bien los economistas coinciden en que el segundo semestre debería marcar un repunte, para lograr ese 1,5% el cuarto trimestre debería crecer 4%. En paralelo, la tasa de desocupación continúa al alza y en el último trimestre móvil ascendió a 9,4%, lo que supone mayor debilidad para la demanda interna y el consumo. A ello se suma el componente inflacionario que, incluso no habiendo absorbido la totalidad del shock de los combustibles, ahora enfrentará un incremento de las cuentas de luz que podría presionar al alza, aunque el consenso de los consultados es que se modere en lo que resta de año.

RODRIGO ARAVENA

Economista jefe Banco de Chile

Crecimiento: Es muy probable que la economía retome un mayor dinamismo a partir del tercer trimestre. Entre las principales razones que justificarían esta recuperación está la normalización de la inflación tras la corrección en el precio internacional del petróleo, lo que generaría un efecto positivo en los ingresos disponibles para el consumo. Adicionalmente, la reducción del riesgo geopolítico internacional también tendría un efecto positivo en la inversión (...) Con todo, es esperable que la economía crezca algo por sobre el 1% este año y que pueda superar el 2% el próximo año.

Empleo: El mercado laboral ha presentado un deterioro importante, aunque es fundamental considerar que esto responde tanto a factores cíclicos como estructurales. Entre los factores cíclicos destaca el rezago que ha mostrado el sector construcción, que es altamente intensivo en mano de obra, y el efecto indirecto que la producción minera genera sobre el empleo. Sin embargo, es también evidente la existencia de un deterioro estructural, reflejado en la caída de las tasas de participación y de ocupación respecto de los niveles previos a la pandemia (...) Considerando todo esto, y el crecimiento económico inferior al tendencial, es probable que en el corto plazo veamos tasas de desempleo acercándose al 10% y que estas se mantengan sobre el 8,5% hasta fines del próximo año.

Inflación: La inflación mostrará una moderación relevante durante el segundo semestre del año, en gran medida por la normalización del precio internacional del petróleo. Es muy probable que este año la inflación termine levemente bajo el 4% y que durante el primer semestre del próximo año converja a un nivel cercano al 3%. Es importante tener en cuenta la sensibilidad de la inflación a variables altamente volátiles, como el tipo de cambio y el precio del petróleo, lo que, en un contexto de alta incertidumbre geopolítica global y de una agenda de reformas a nivel local, podría añadir algo más de incertidumbre a esta estimación.

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ANDRÉS PÉREZ

Economista jefe de Itaú

Crecimiento: Nuestra proyección de crecimiento del PIB para 2026 equivale a 1,5%, la cual se ha hecho más difícil de alcanzar con el desempeño realizado en el año a mayo. De hecho, si la economía mantiene el nivel del último trimestre móvil hacia fines de año, crecería 0% este 2026. Proyectamos, de forma preliminar, un incremento para el Imacec de junio de entre 1-1,5% interanual. Para crecer 1,5% este año, la economía debería acercarse a tasas de expansión interanual en torno a 4% a fines del año.

Empleo: Es probable que las reformas, junto con otros cambios estructurales en la población, hayan incidido en una tasa natural de desempleo mayor que 8%. La tasa de desempleo debería oscilar en torno a los niveles actuales con variaciones estacionales habituales. Un mayor dinamismo en el sector construcción será clave para gradualmente recomponer la creación de empleo. Las recomendaciones de la Mesa de Reactivación Laboral apuntan en la dirección correcta, aunque probablemente sus efectos tomen tiempo en afectar positivamente al mercado del trabajo.

Inflación: Nuestra proyección de inflación para fines de año alcanza 4,1%, algo por encima del consenso de mercado, bajando a 3% hacia el segundo trimestre de 2027.

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JAVIER SALINAS

Economista jefe de LarrainVial Research

Crecimiento: Esperamos una recuperación de la actividad en este segundo semestre, más inclinada hacia el cuarto trimestre, el cual podría mostrar una tasa de crecimiento en torno a 4%. Este mayor dinamismo se concentraría en la inversión, aunque el consumo privado probablemente tarde más en recuperarse. Sin embargo, no podemos ignorar que durante la primera mitad del año la actividad ha estado más débil de lo que inicialmente estimábamos. Esta debilidad se ha concentrado en sectores afectados por factores específicos de oferta, los cuales podrían persistir al menos durante el resto del año y comienzos de 2027.

Empleo: La tasa de desempleo de 9,4% si bien es históricamente alta, todavía no hay claridad de cuánto de este alto desempleo se debe a factores cíclicos y cuánto a estructurales. En este sentido, mayor dinamismo en la inversión podría ayudar a aliviar la situación actual del mercado laboral en términos generalizados, pero es innegable que las empresas hoy en día enfrentan mayores costos laborales que hace algunos años, producto de los diferentes cambios regulatorios. En este sentido, es importante monitorear de cerca los cambios que desde el Ministerio del Trabajo se están impulsando, como las medidas de flexibilización laboral y la reforma a la ley de sala cuna.

Inflación: Esperamos que la inflación converja a 3,4% al cierre de año. El alza en el precio de los combustibles fue uno de los principales factores que llevó a la corrección al alza de las expectativas de inflación, pero (...) hasta ahora, no hemos visto traspasos significativos del aumento de precios de los combustibles al resto de los precios de la economía, y las medidas subyacentes del IPC se han mantenido en torno a niveles de 3% , lo que sugiere que el impacto del shock petrolero sería más bien transitorio.

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FELIPE JAQUE

Economista jefe de Bice

Crecimiento: Considerando los efectos de bases de comparación menos exigentes, en particular en minería, debiéramos converger a un crecimiento del orden de 2% para el tercer trimestre y de 3,5% para el cuarto trimestre. Si revisamos los componentes por el lado de la demanda, estimamos que el ritmo de inversión podría retomarse a nivel de maquinaria y equipos, e incipientemente, a nivel de construcción. Las señales sobre el ingreso de nuevos proyectos y el incremento que se viene dando para el catastro de la Corporación de Bienes de Capital dan un espacio para un mejor cuarto trimestre.

Empleo: En el mercado laboral, la situación es algo más compleja. Estimamos que la tasa de ocupación se mantendrá contenida y esto pone presión sobre nuestra estimación de tasa de desempleo promedio para el año cercana a 8,5%. Con todo, con algún repunte en la creación de empleo en el sector construcción, podríamos ver algún techo en la tasa de desempleo. Sin embargo, lo crítico seguirá siendo la calidad del empleo que se está creando, influida por el empleo por cuenta propia.

Inflación: De la mano de un avance en el acuerdo en Medio Oriente, con la reversión de los precios de los combustibles, un traspaso acotado a otros precios producto de la debilidad relativa de la demanda interna, y un tipo de cambio que podría situarse bajo los $ 900 por dólar en la última parte del año, estimamos un cierre de 3,8% para la inflación este año. Una cifra bajo este nivel solo se daría en caso de una reversión aún más rápida y profunda de los precios de los combustibles.

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ANDRÉS SANSONE

Economista jefe de Santander

Crecimiento: Esperamos que la economía muestre un mejor desempeño durante la segunda mitad del año, con un crecimiento promedio de entre 2,5% y 3% interanual, luego de una primera parte particularmente débil. El principal punto de inflexión debiera venir por una recuperación gradual del consumo privado, favorecida por una mejora en los salarios ante la baja reciente en el precio de los combustibles y la moderación de la inflación, junto con un mayor dinamismo de la inversión, especialmente en construcción y en grandes proyectos mineros y energéticos. A ello se suma una base de comparación menos exigente para la minería. En este contexto, mantenemos nuestra proyección de crecimiento para 2026 en un rango de 1% a 1,5%.

Empleo: El mercado laboral probablemente seguirá mostrando debilidad durante buena parte del año. Esperamos una tasa de desempleo promedio cercana a 8,6% este año, con una mejora hacia 2027. La recuperación del empleo suele rezagarse respecto de la actividad, por lo que los grupos tradicionalmente más afectados también demoran en recuperarse. En el corto plazo, el principal desafío sigue siendo reactivar la creación de empleo asalariado formal.

Inflación: La reciente corrección del precio del petróleo y las menores presiones de demanda sugieren que este episodio inflacionario será principalmente transitorio. Así, estimamos que la inflación terminará este 2026 en torno a 4%, para luego converger rápidamente hacia 3% durante 2027.

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SAMUEL CARRASCO

Economista jefe de Credicorp Capital Chile

Crecimiento: Esperamos una recuperación gradual de la actividad durante el segundo semestre, con un crecimiento en torno a 2,5%. El principal impulso debería venir desde la minería, gracias a una normalización de la producción, precios del cobre aún elevados y bases de comparación muy favorables que comienzan en junio. Sin embargo, mientras el mercado laboral y la demanda interna sigan debilitados, la mejora de la actividad sería acotada. Por ello, seguimos viendo a 2027 como el verdadero año de recuperación, con un crecimiento cercano a 3%, impulsado por mayor inversión, mejores condiciones financieras y una gradual normalización del empleo.

Empleo: No descartamos que la tasa de desempleo alcance niveles de dos dígitos en algunos meses, dada su estacionalidad y debido al deterioro de sectores intensivos en empleo como comercio, servicios y construcción. Los grupos más afectados podrían ser mujeres y jóvenes, que enfrentan mayores dificultades para reinsertarse en un contexto de bajo crecimiento y menor creación de empleo formal. Nuestro escenario base contempla un mercado laboral que se recuperaría gradualmente hacia fin de año, aunque con algo más de rezago respecto de la actividad económica.

Inflación: Esperamos que la inflación comience a moderarse gradualmente durante el segundo semestre y cierre 2026 en torno a 4%. Los principales riesgos al alza siguen siendo la incertidumbre sobre los precios de los combustibles, eventuales efectos de segunda vuelta y el posible impacto del fenómeno de El Niño sobre los precios de los alimentos. Por el contrario, una economía más débil de lo esperado, un mercado laboral menos dinámico y menores precios internacionales del petróleo podrían acelerar la convergencia inflacionaria y favorecer registros más bajos hacia fines de año.

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SERGIO LEHMANN

Economista jefe de BCI

Crecimiento: Para el segundo semestre del año estamos esperando un repunte, previendo que la economía comience a tomar más tracción de la mano nuevamente de la inversión, así como de un consumo que también debería estar mostrando alguna dinámica algo más favorable. Dada la mirada que tenemos para el segundo semestre, estamos proyectando que la economía cierre el año con un crecimiento de 1%, pero hacia 2027 revisamos al alza nuestra proyección y apuntamos a un crecimiento de 2,8%, dando cuenta de que en ese entonces ya vamos a tener una economía algo más dinamizada, nuevamente apalancada por el lado de la inversión.

Empleo: La tasa de desempleo va a mostrar alzas adicionales en los próximos meses para situarse entre 9,5% y 10%, fundamentalmente por razones estacionales, para comenzar a descender en los últimos cuatro o cinco meses del año y ubicarse en diciembre en 8,7%. Esta tasa sigue siendo alta, entendiendo que la tasa natural de desempleo se ubica más bien en torno a 8,3%-8,5%, por lo tanto, hacia el próximo año deberíamos ver descensos adicionales, aunque más acotados, en torno a 8,5%. El mercado laboral todavía tiene problemas estructurales, por lo que es necesario avanzar en medidas que permitan flexibilizarlo.

Inflación: Las presiones inflacionarias se han ido disipando de la mano de la caída en el precio del petróleo, lo cual se va a traducir en el mercado local en las próximas semanas, así como también de una demanda interna relativamente debilitada; por lo tanto, lo que estamos viendo hacia adelante es una evolución favorable para la inflación. Particularmente para el mes de junio, estamos esperando una inflación de -0,3% y para julio, en torno a 0,1% recogiendo los retrocesos en empresas de gasolina. Hacia fin de año la inflación cerraría en 3,7%, pero el componente sin volátiles, que es, en definitiva, el que mira el Banco Central para definir su política monetaria, va a estar ligeramente bajo 3%. Por tanto, creemos que el Banco Central tiene espacio para recortar su tasa de política cerca de 25 puntos base en la reunión de septiembre.