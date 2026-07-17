Radiografía al temporal: la economía resiste, con la energía y La Araucanía como puntos críticos

Uno de los sistemas frontales más grandes de los últimos años se desplaza por 10 regiones de Chile. Ante su paso, con abundantes lluvias, vientos por sobre los 100 km/hora e intensas marejadas, algunas zonas enfrentan cortes del suministro eléctrico y, en casos acotados, del servicio de telecomunicaciones, en tanto que los distintos sectores productivos de la economía han registrado diversos impactos en sus respectivas operaciones, aunque, tal como destacan varios consultados, "la prevención fue clave".

En el mundo productivo y partiendo por el agro, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, comentó que, hasta el viernes, los mayores efectos del evento climático se concentran en las zonas costeras de Biobío y La Araucanía, con daños en infraestructura cercana al mar, caída de árboles y cortes de caminos. En los valles interiores, en tanto, afirmó que la actividad agrícola "ha resistido relativamente bien y no se reportan daños productivos de consideración".

Específicamente en el Biobío, "la nieve en sectores cordilleranos ha contribuido a contener el aumento de los caudales y representa una buena noticia para las reservas hídricas", dijo el líder gremial y agregó que, en el Maule y Ñuble, "se registran desbordes de canales y esteros, y anegamientos puntuales, pero hasta ahora no existen afectaciones agrícolas relevantes".

Más al norte, en la Región de Coquimbo, desde la SNA indican que la lluvia y el viento se han intensificado durante las últimas horas: "Esperamos que las precipitaciones no provoquen estragos y que contribuyan a recuperar los embalses, en una región que ha enfrentado una prolongada sequía". Cabe destacar que el sector agrícola está trabajando en conjunto con los gremios regionales para un monitoreo constante y completo de la situación a nivel país.

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Sector forestal

Desde la vereda forestal, la Corporación Chilena de la Madera (Corma) indicó a este medio que, hasta el momento, no se han registrado problemas mayores en las principales operaciones de la industria, correspondientes a las gigantes Arauco y CMPC. El gremio se encuentra también monitoreando la situación entre las PYME del sector.

Margarita Celis, gerenta regional de Corma Biobío y Ñuble, comentó: "Hasta el momento, las empresas socias de Corma no reportan afectaciones significativas en sus operaciones producto del sistema frontal. Se han registrado algunos trabajadores afectados por las condiciones derivadas del temporal, quienes están siendo apoyados por las empresas, sin que existan situaciones de mayor gravedad".

"Si bien se han registrado algunos daños menores, principalmente asociados a la caída de árboles, interrupciones puntuales de caminos y afectaciones en la red ferroviaria, las faenas productivas se mantienen operando con normalidad. La principal preocupación se concentra en la Región del Biobío, con un socavón que afecta el acceso ferroviario norte al puerto DP World Lirquén y que podría ralentizar la operación ferroviaria hacia el terminal", agregó.

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Minería: alerta a pequeños productores

En el sector minero, la cartera liderada por el biministro Daniel Mas levantó con más de 15 compañías mineras un catastro de infraestructura, equipamiento, maquinaria pesada y personal especializado para ser utilizado si la emergencia climática lo requiere. Los recursos a disposición de la principal actividad económica del país incluyen camionetas, camiones pluma, buses, cargadores frontales y retroexcavadoras, además de personal especializado en salvataje, geólogos y geomecánicos con disponibilidad inmediata para reforzar las acciones preventivas y de acción ante posibles impactos.

Los seremis de Minería de Atacama y Coquimbo, Jonathan Carmona y Juan Carlos Salinas, respectivamente, solicitaron a todos los dirigentes y pequeños productores de sus territorios a que, si existen condiciones de riesgo, "suspendan oportunamente las faenas y resguárdense en lugares seguros".

Al cierre de esta edición, más allá de algunos rodados y cortes de caminos menores, no se habían registrado hechos de gravedad en la industria.

En el Valle del Choapa, IV Región, Minera Los Pelambres de Antofagasta Minerals, el brazo minero del grupo Luksic, activó sus protocolos de resguardo y control, así como también puso a diposición 20 equipos electrógenos y maquinarias para colaborar con labores de emergencia en la provincia.

"En estos momentos, la compañía se encuentra operando bajo las medidas que establece su Plan de Invierno, entre ellas, restringir temporalmente la subida a faena de su personal y la reducción preventiva de actividades no críticas", indicó la firma en un comunicado.

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Pesca

Pese a las imágenes que llegan desde algunas zonas costeras del país, donde se observan fuertes oleajes e incluso el varamiento de algunas embarcaciones arrastradas por la corriente, desde los pescadores industriales del Biobío indicaron a Señal DF que el sistema frontal no ha generado mayores impactos en su sector y que se encuentran "operando normalmente". "Las empresas socias de Pescadores Industriales del Biobío no han informado afectaciones en su infraestructura por el frente de mal tiempo", indicó el gremio.

Según explicaron fuentes de la industria, "las embarcaciones de la pesca industrial están acostumbradas a operar con mal tiempo" y, además, su principal producto, el jurel, se ubica actualmente más hacia la zona de Chiloé, por lo que no se encuentran operando a la altura de la VIII Región.

Por su parte, desde la Asociación de Industriales y Armadores Pesqueros de la Región de Coquimbo sostuvieron que se tomaron todos los resguardos previos para proteger las flotas y a los trabajadores.

Telecomunicaciones

Este viernes la red móvil mantenía más de un 90% de sus estaciones base operativas, permitiendo sostener la continuidad de las telecomunicaciones durante la emergencia.

Como parte de las medidas de mitigación, la Subtel afirmó que habría emitido nueve mensajes SAE (Sistema de Alerta de Emergencia) en cinco comunas de tres regiones: Biobío, Ñuble y Valparaíso.

"También se mantiene desplegado el Roaming Automático Nacional de Emergencia (RAN-E) con la activación de 36 solicitudes en once regiones del país (Tarapacá, Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Magallanes) para asegurar la conectividad de las personas de zonas afectadas", aseguró la entidad.

Hasta el cierre de esta edición, la zona más golpeada era La Araucanía, donde la afectación superó el 25% de la red. En dicha región se instaló un primer carro móvil, específicamente en Toltén, con el objetivo de reforzar la cobertura afectada producto de la falta de suministro eléctrico.

Entre las comunas con más problemas, se enlistó a Ercilla (La Araucanía), Curepto (Maule), Melipeuco (La Araucanía), Cunco (La Araucanía), Cobquecura (Ñuble), Galvarino (La Araucanía), Loncoche (La Araucanía), Toltén (La Araucanía), Freire (La Araucanía) y Canela (Coquimbo).

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La energía: resistiendo

Las intensas ráfagas de viento provocaron la caída de árboles y diversos elementos sobre la infraestructura eléctrica, situaciones que afectaron de manera intermitente la continuidad del abastecimiento en distintos sectores del país.

Según cifras de la Superintendencia de Energía y Combustible (SEC), hasta el cierre de esta edición se registraron 417.832 mil clientes a lo largo del país sin suministro eléctrico.

Entre las regiones más afectadas se encontraron Valparaíso (191.969 clientes sin suministro eléctrico), La Araucanía (87.314), la Región Metropolitana (27.997), Los Lagos (23.176), Biobío (22.870) y Coquimbo (20.309).

En este contexto, las principales distribuidoras realizaron y compartieron diferentes balances durante el día viernes registrando el estado de sus servicios.

CGE, por ejemplo, en su último registro a las 14.30 horas afirmó que un total de 100.576 mil de sus clientes -entre Atacama y La Araucanía- fueron afectados por cortes de luz. Esto, sin embargo, la compañía detalló que “representa una recuperación de más del 90% de los clientes afectados hasta esta hora, por interrupciones de suministro producto del sistema frontal (1.143.674)”.

En el desglose, la distribuidora señaló que las regiones en que opera y que tienen la mayor cantidad de afectados –para el viernes– fueron La Araucanía, Coquimbo, Biobío, Maule y la Región Metropolitana.

CGE detalló, además, que “contactó de forma preventiva a los 5.813 pacientes electrodependientes que hay en sus registros” y activó protocolos de asistencia.

Enel Distribución, en tanto, comunicó este viernes en la tarde que se reportaron 7.783 clientes sin luz en la Región Metropolitana, los que se localizaron principalmente en las comunas de Lo Barnechea y Maipú.