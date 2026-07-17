Antenas y hospitales primero: el acuerdo Rincón-Garrido para priorizar la reposición eléctrica en medio de intenso temporal de viento y lluvia

Esta mañana las titulares de ambas entidades se reunieron para fijar una metodología de trabajo conjunta para enfrentar los efectos del actual sistema frontal y priorizar la reposición del suministro en puntos críticos de conectividad.

Un mecanismo urgente de coordinación es el que la ministra de Energía, Ximena Rincón, y la subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, acordaron la mañana de este jueves en medio de un intenso sistema frontal, que ha puesto en alerta a todo el país con intensas lluvias y extensas ráfagas de viento.

Hasta las 15.44 horas de hoy viernes, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) contabilizó 390 mil clientes sin luz a lo largo del país, siendo las regiones más afectadas Valparaíso (164 mil), La Araucanía (80 mil), Metropolitana (31 mil) Biobío (24 mil), Los Lagos (24 mil) y Los Ríos (18 mil).

Esta falta de suministro eléctrico tiene un impacto directo en la continuidad de las redes de telecomunicaciones, por lo que ambas autoridades acordaron la incorporación inmediata de la titular de Telecomunicaciones y su equipo al grupo que hoy lidera el Ministerio de Energía y la SEC para manejar la crisis y coordinarse con las empresas distribuidoras.

Así, quedó pactado que la Subtel informará de manera detallada los puntos de red que requieren reposición prioritaria del suministro eléctrico, precisando, por ejemplo, si se trata de servicios públicos esenciales como hospitales o de infraestructura que soporta mensajería de emergencia.

Con información en mano, Energía acordó que facilitará la comunicación con empresas eléctricas para que la reposición de esas antenas se efectúe de manera urgente.

“Esta coordinación permite que la reposición eléctrica y la de telecomunicaciones dejen de correr por carriles separados. Vamos a entregar información precisa de las antenas y nodos que sostienen los servicios más sensibles para las personas, de modo que la priorización sea rápida y bien enfocada”, destacó Garrido.

Cabe recordar que el mecanismo se suma a otro convenio de colaboración pactado este miércoles entre Subtel y la a Asociación Chilena de Telecomunicaciones (Chile Telcos) y la Asociación de Empresas Eléctricas A.G, que contempla puntos de contacto operacionales entre ambas industrias.

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El estado de la red

En su última actualización hasta las 12.00 del día, la Subtel informó que a nivel nacional la red móvil mantiene más de un 90% de sus estaciones base operativas, permitiendo sostener la continuidad de las telecomunicaciones durante la emergencia.

Sobre las afectaciones en particular, precisó que se trata principalmente de zonas que que presentan interrupciones prolongadas de suminstro eléctrico.

Como parte de las medidas de mitigación, la Subtel afirmó que por ahora se han emitido nueve mensajes SAE (Sistema de Alerta de Emergencia) en cinco comunas de tres regiones: Biobío, Ñuble y Valparaíso.

"También se mantiene desplegado el Roaming Automático Nacional de Emergencia (RAN-E) con la activación de 36 solicitudes en once regiones del país (Tarapacá, Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Magallanes) para asegurar la conectividad de las personas de zonas afectadas", aseguró.

De momento, la región más afectada sería La Araucanía, donde la afectación supera el 25% de la red. En dicha región se instaló un primer carro móvil, específicamente en Toltén, con el objetivo de reforzar la cobertura afectada producto de la falta de suministro eléctrico.

Entre las comunas con mayor afectación, se enlistó a Ercilla (La Araucanía), Curepto (Maule), Melipeuco (La Araucanía), Cunco (La Araucanía), Cobquecura (Ñuble), Galvarino (La Araucanía), Loncoche (La Araucanía), Toltén (La Araucanía), Freire (La Araucanía) y Canela (Coquimbo).