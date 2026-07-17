Distribuidora CGE reporta recuperación del 90% de clientes afectados por sistema frontal

Hasta las 14.30 de hoy viernes, la compañía comunicó que hay un total de 100.576 mil clientes entre Atacama y La Araucanía cuyo suministro eléctrico sigue afectado.

Este viernes por la tarde, la compañía de distribución eléctrica CGE entregó un balance respecto a la cantidad de clientes que han visto afectado su suministro eléctrico producto del temporal de viento y lluvia que desde el miércoles viene afectando a zonas del país.

A las 14.30 horas de este día, la compañía comunicó que un total de 100.576 mil clientes a lo largo de las zonas afectadas, entre Atacama y La Araucanía, siguen afectadas por cortes en el suministro. “Esto representa una recuperación de más del 90% de los clientes afectados hasta esta hora, por interrupciones de suministro producto del sistema frontal (1.143.674)”, afirmó CGE.

En el desglose, la distribuidora señaló que las regiones en que opera y que tienen la mayor cantidad de afectados son La Araucanía, que registra 24.019 clientes sin luz; Coquimbo (24.882 clientes); Biobío (12.409); Maule (7.103) y la Región Metropolitana (16.874).

Para afrontar esta contingencia, se han desplegado más de 1.600 brigadas con cerca de 5.000 trabajadores en terreno que han asistido a todas las regiones y comunas afectadas, explicó CGE , “a fin de recuperar el servicio eléctrico con la mayor celeridad posible y en la medida que las condiciones climáticas han permitido realizar los trabajos”.

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“Los equipos técnicos han trabajado en turnos de forma ininterrumpida, las 24 horas, desde el pasado martes 13 de julio para atender las interrupciones de suministro y continuarán de esta forma mientras dure el sistema frontal y la reconstrucción de la infraestructura dañada”, añadió la compañía.

En cuanto a pacientes electrodependientes, la distribuidora explicó que se ha puesto un especial énfasis a este grupo a lo largo de toda su zona de concesión, y que “contactó de forma preventiva a los 5.813 pacientes electrodependientes en sus registros para monitorear su situación y entregar una carga de combustible de forma preventiva. Este monitoreo se ha mantenido durante toda la contingencia”, afirmó.