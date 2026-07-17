Distribuidora CGE reporta recuperación del 90% de clientes afectados por sistema frontal
Hasta las 14.30 de hoy viernes, la compañía comunicó que hay un total de 100.576 mil clientes entre Atacama y La Araucanía cuyo suministro eléctrico sigue afectado.
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Este viernes por la tarde, la compañía de distribución eléctrica CGE entregó un balance respecto a la cantidad de clientes que han visto afectado su suministro eléctrico producto del temporal de viento y lluvia que desde el miércoles viene afectando a zonas del país.
A las 14.30 horas de este día, la compañía comunicó que un total de 100.576 mil clientes a lo largo de las zonas afectadas, entre Atacama y La Araucanía, siguen afectadas por cortes en el suministro. “Esto representa una recuperación de más del 90% de los clientes afectados hasta esta hora, por interrupciones de suministro producto del sistema frontal (1.143.674)”, afirmó CGE.
En el desglose, la distribuidora señaló que las regiones en que opera y que tienen la mayor cantidad de afectados son La Araucanía, que registra 24.019 clientes sin luz; Coquimbo (24.882 clientes); Biobío (12.409); Maule (7.103) y la Región Metropolitana (16.874).
Para afrontar esta contingencia, se han desplegado más de 1.600 brigadas con cerca de 5.000 trabajadores en terreno que han asistido a todas las regiones y comunas afectadas, explicó CGE , “a fin de recuperar el servicio eléctrico con la mayor celeridad posible y en la medida que las condiciones climáticas han permitido realizar los trabajos”.
“Los equipos técnicos han trabajado en turnos de forma ininterrumpida, las 24 horas, desde el pasado martes 13 de julio para atender las interrupciones de suministro y continuarán de esta forma mientras dure el sistema frontal y la reconstrucción de la infraestructura dañada”, añadió la compañía.
En cuanto a pacientes electrodependientes, la distribuidora explicó que se ha puesto un especial énfasis a este grupo a lo largo de toda su zona de concesión, y que “contactó de forma preventiva a los 5.813 pacientes electrodependientes en sus registros para monitorear su situación y entregar una carga de combustible de forma preventiva. Este monitoreo se ha mantenido durante toda la contingencia”, afirmó.
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