El oficialismo aprobó en el Senado la idea de legislar del proyecto misceláneo
La Cámara Alta comenzaría las negociaciones y la presidenta instalará una mesa que busca aglutinar las propuestas para mejorar la propuesta del gobierno y buscar acuerdos.
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El miércoles 24 recién pasado, la Sala del Senado votó la idea de legislar del proyecto misceláneo, en un plazo impuesto por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y del que se resistió a moverse.
En ese escenario, la iniciativa emblema del Gobierno del Presidente José Antonio Kast sorteó la valla de la votación general solo con los 26 votos del oficialismo. El difícil proceso de negociación, en que el gobierno y la oposición se culpan mutuamente de sordera, llevó a estos últimos a rechazar la propuesta —23 votos—, pero no logró la unanimidad, porque el senador PPD Jaime Araya optó por abstenerse.
La próxima semana corresponde al trabajo en terreno de los parlamentarios, que la Cámara Alta solo interrumpirá para conocer la acusación constitucional en contra del extitular de Hacienda Nicolás Grau, aprobada por la Cámara el martes 23.
Esa misma semana, según anunció la propia presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), se conformará una mesa para aglutinar las propuestas para mejorar el proyecto misceláneo, particularmente de la oposición, e intentar consensuar algunas como corporación. Algo que el Comité Unido —DC, PC, FA, FRVS e independientes— ha venido solicitando al Gobierno desde que la propuesta inició su tramitación en la Cámara y a lo que este se ha negado consistentemente.
Pero se espera que se produzcan acercamientos entre representantes opositores y el Ejecutivo, porque, de no haber avances, la oposición teme —y así lo deslizó la presidenta del Senado— que se podría repetir el escenario de la votación general. Es decir, que el proyecto misceláneo se apruebe en particular con los votos del oficialismo, pero se arriesgaría la caída de las escasas normas de quórum: los artículos 14, el último inciso del 16 y el 17.
La semana del 6 de julio —día en que vence el plazo para el ingreso de indicaciones— comienza la discusión particular.
Primero, y de forma paralela, las comisiones de Trabajo y Medio Ambiente estudiarán la iniciativa en lo que les compete y, posteriormente, lo hará la Comisión de Hacienda. En esta fase, el resultado es previsible, ya que todas las instancias tienen mayoría oficialista. Sin embargo, hay un dato que podría, o no, hacer variar el expedito escenario sobre el que se está moviendo el Gobierno: este viernes, la Fiscalía de Coyhaique acusó de fraude al Fisco reiterado, entre otros, al senador Miguel Ángel Calisto —el voto 26 del oficialismo—, por una suma que rondaría los $ 100 millones.
Esta semana que termina, además, la Comisión de Hacienda del Senado aprobó el proyecto que autoriza un mayor endeudamiento del Gobierno central, que quedó en condiciones de ser votado por la Sala.
LO QUE VIENE
El martes 30 de junio, la Sala del Senado analiza, en calidad de jurado, la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda Nicolás Grau.
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