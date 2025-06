Latam supera turbulencias gatilladas por venta de acciones y alza del crudo

Esta semana se produjeron dos eventos que tenían potencial para golpear la acción de Latam Airlines, que tras su paso por el Capítulo 11, es controlada por los fondos Sixth Street y SVP; Delta Airlines y Qatar Airways.

El petróleo ha subido casi un 5% en los últimos días por el intercambio de misiles entre Irán e Israel, que intenta destruir el programa nuclear del octavo productor mundial de crudo. Además, los fondos Sixth Street y SVP concretaron esta semana una venta de ADR en Nueva York equivalentes al 3,3% de la propiedad de la compañía -unos US$ 370 millones- lo que sumó presión vendedora a la acción de la mayor aerolínea latinoamericana.

Es la segunda vez en un año en que accionistas minoritarios venden parte de su participación en la compañía desde su regreso a la bolsa de Estados Unidos. En julio de 2024, se desprendieron de un total de 19 millones de ADR, a un precio de US$ 24 por unidad.

Pero el papel de Latam ha esquivado, por ahora, las turbulencias. Pese a algunas caídas puntuales por el nerviosismo del mercado en torno a la situación en Medio Oriente, la acción se mantuvo cerca del $ 18, su nivel máximo desde septiembre de 2022. Los compradores en la venta de los ADR, dicen en el mercado, habrían sido las AFP e institucionales extranjeros y los analistas que siguen el papel apuestan a que, al menos durante 2025, no habría ventas adicionales por parte de ex acreedores.

Además, el próximo jueves la compañía someterá a votación de la junta extraordinaria de accionistas un eventual nuevo programa de compra de acciones de propia emisión. Sin embargo, dicen desde el mercado, es difícil apostar por nuevas operaciones de esta naturaleza dada la inestabilidad de las bolsas. “Es posible que se apruebe un nuevo programa, pero que sea ejecutado más adelante, cuando el mercado esté más tranquilo”, dicen desde una corredora.

Según Ewald Stark, analista senior de Bice Inversiones, pese a los vientos en contra que ha enfrentado en los últimos días “la empresa nos sigue gustando. Tiene valorizaciones poco exigentes y el ambiente todavía es favorable para crecer de manera rentable dentro de la región”.

Potencial del 17% de alza

Bice Inversiones tiene un precio objetivo de $ 19,6, algo por debajo del promedio de $ 21 que tiene el mercado, lo que supone un upside superior al 17%, pese a que la acción de Latam ya ha subido casi 40% este año.

Desde Inversiones Security valoran, más allá de los acontecimientos de esta semana, la marcha de la compañía, y proyectan que todavía tiene potencial.

“Las cifras de tráfico demostraron un aumento de 10% en abril. El Ebitda reportado en el primer trimestre reflejó una demanda saludable y márgenes que mejoran para la compañía dado un precio del combustible que disminuyó durante el periodo. Esperamos un 2025 en donde la empresa consolide los márgenes observados hasta el momento”, estiman desde la corredora.

Durante el primer trimestre de este año, Latam registró ganancias por US$ 355 millones, lo que representa un aumento del 38% en comparación con el mismo período del año anterior. Además, los ingresos de la aerolínea crecieron un 2,7%, al pasar de US$ 3.321 millones a US$ 3.410 millones entre enero y marzo. Este resultado marca su mejor desempeño trimestral en los últimos siete años.

En Inversiones Security agregan que “esperamos un aumento en su capacidad a medida que la empresa sume nueva flota para 2025, pero de manera más moderada que años anteriores, lo que se debiese traducir en mayores ingresos, enfocándose ahora en rentabilizar sus negocios y crecer en las rutas de mayor distancia”.

Petróleo, riesgo contenido

El salto del petróleo esta semana “es un riesgo relevante” dice Ewald Stark de Bice Inversiones, pero matiza señalando que “está relativamente contenido, ya que el petróleo sigue en niveles de inicios de año, entonces lo que vemos es un panorama de regreso a la normalidad”.

El fantasma de un petróleo a US$ 150 el barril -en caso, por ejemplo, de que Irán cerrara el estrecho de Ormuz- parece lejano todavía. A esto se suma el reciente aumento en la producción aprobados por Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, que han ayudado a contener, en parte, el alza de esta semana.

En el actual trimestre, Latam tiene cobertura de precios para el 52% de su combustible, que cae al 49% y 42% para el tercer y cuarto trimestre, respectivamente. Para los tres primeros meses de 2026, la aerolínea solo tiene cobertura de precios para el 16% del jet fuel que consume.

A esto se suma, dicen en una corredora, la fuerte posición competitiva de la aerolínea. Es el mayor jugador en las rutas entre Sudamérica y Estados Unidos y Europa, y enfrenta a competidores -principalmente las brasileñas Gol y Azul- muy debilitadas en su balance financiero. Dentro de Sudamérica, en tanto, tienen una participación de casi el 40%, muy por encima de, por ejemplo, el 17% que controla American Airlines dentro de Estados Unidos.