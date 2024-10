¿Quieres tomar un trago en el mejor bar del mundo? Está en México y se llama Handshake Speakeasy

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Al final de un pasillo que conduce a un hotel se encuentra Handshake Speakeasy. Y esta noche también es el mejor lugar del mundo para beber un trago.

El bar de dos niveles, en la colonia Juárez, México, está escondido detrás de una puerta sin identificación. En el interior, el elegante espacio Art Déco está abarrotado. Marcos Di Battista, Rodrigo Urraca y el destacado barman Eric van Beek dirigen el lugar. Sus bebidas de inspiración clásica presentan una dosis de gastronomía molecular. Entre sus clásicos están el Mexi-Thai, una mezcla improbable y embriagadora de tequila, lima makrut, coco, albahaca y tomate; y el cremoso Carino, elaborado con ron añejo, chartreuse amarillo y yogur griego.

El puesto número 2 en el ranking también es una nueva entrada a la lista: Bar Leone en el distrito central de Hong Kong, de la leyenda de los cócteles Lorenzo Antinori. Su informal establecimiento italiano se especializa en bebidas que suenan engañosamente simples como Olive Oil Sour y Negronis, tanto clásicos como aventureros.

A principios de este año, el bar ocupaba el puesto número uno en la lista de los 50 mejores bares de Asia. A pesar de la notable actuación, Hong Kong sólo ocupó otro lugar en el ranking, Coa, mientras que su rival Singapur obtuvo cuatro.

Pese a que un establecimiento de Ciudad de México encabezó la lista mundial, este año marcó un descenso en la posición general de bares de la ciudad. El año pasado, la obtuvo tres lugares entre los 25 primeros; este año, hay tres en toda la lista.

Este año también puso fin a la racha ganadora de Barcelona: durante los últimos dos años fue sede de dos establecimientos número uno distintos. En 2023, el bar ganador fue el súper modernista Sips cuyo copropietario trabajó con el revolucionario chef español Ferran Adrià; este año es el número tres. En 2022, el primer lugar fue Paradiso, un lugar fantástico escondido detrás de la puerta blanca de un refrigerador y un mostrador de pastrami; ahora es el número 10.

A continuación la lista con los 50 mejores bares del mundo. Entre paréntesis la posición en 2023. El asterisco (*) representa una entrada nueva.

1. Handshake Speakeasy, Ciudad de México (3)

2. Bar Leone, Hong Kong *

3. Sips, Barcelona (1)

4. Tayēr + Elementary, Londres (8)

5. Jigger & Pony, Singapur (14)

6. Line, Atenas (12)

7. Tres Monos, Buenos Aires (11)

8. Alquímico, Cartagena (9)

9. Zest, Seúl (18)

10. Paradiso, Barcelona (4)

11. Himkok, Oslo (10)

12. BKK Social Club, Bangkok (13)

13. Connaught Bar, Londres (5)

14. Double Chicken Please, Nueva York (2)

15. Overstory, Nueva York (17)

16. Lady Bee, Lima *

17. Baba au Rum, Atenas (25)

18. Coa, Hong Kong (20)

19. The Cambridge Public House, París (38)

20. Tlecān, Ciudad de México*

21. Caretaker’s Cottage, Melbourne (23)

22. Cochinchina, Buenos Aires (26)

23. Salmon Guru, Madrid (16)

24. Martiny’s, Nueva York *

25. Bar Benfiddich, Tokio (37)

26. Maybe Sammy, Sydney (15)

27. Superbueno, Nueva York *

28. Nutmeg & Clove, Singapur*

29. Satan’s Whiskers, Londres (28)

30. Panda & Sons, Edinburgo (39)

31. Tan Tan, Sao Paulo *

32. Licorería Limantour, Ciudad de México (7)

33. Drink Kong, Roma (21)

34. Jewel of the South, Nueva Orleans (49)

35. Byrdi, Melbourne

36. Locale Firenze, Florencia (46)

37. Scarfes Bar, Londres (41)

38. Moebius Milano, Milán*

39. Bar Nouveau, París *

40. Mimi Kakushi, Dubái (40)

41. Bar Us, Bangkok*

42. Virtù, Tokio *

43. Atlas, Singapur (48)

44. La Sala de Laura, Bogotá *

45. Röda Huset, Estocolmo (31)

46. Florería Atlántico, Buenos Aires (30)

47. Angalogue Initiative, Singapur*

48. El Gallo Altanero, Guadalajara*

49. Danico, París*

50. 1930, Milán (42)