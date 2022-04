Amazon compra docenas de lanzamientos de cohetes para negocios satelitales

Amazon.com está comprando hasta 83 lanzamientos de cohetes de tres proveedores diferentes para implementar la mayoría de su constelación de satélites Project Kuiper planificada para el servicio de Internet de alta velocidad.

Los acuerdos con Arianespace SA, Blue Origin LLC y United Launch Alliance representan la adquisición comercial más grande de vehículos de lanzamiento en la historia, dijo Amazon el martes en un comunicado. Project Kuiper tiene como objetivo proporcionar Internet de alta velocidad desde el espacio, compitiendo con ofertas similares del servicio Starink de Space Exploration Technologies Corp. y OneWeb con sede en el Reino Unido.

La licencia de la FCC de Amazon requiere que el Proyecto Kuiper lance al menos la mitad de su constelación planificada de 3236 satélites para julio de 2026, y al menos el 90% de su constelación para julio de 2029. La compañía se negó a especificar la cantidad exacta de satélites que se lanzarán con el trío. de los proveedores de cohetes y el valor total del contrato.

Ninguno de los tres cohetes que Amazon ha seleccionado en sus últimos acuerdos ha volado aún.

Blue Origin, la empresa espacial creada por el fundador de Amazon, Jeff Bezos, se encargará de 12 despliegues para Kuiper, con una opción para 15 lanzamientos adicionales, utilizando su cohete New Glenn. New Glenn ha experimentado múltiples retrasos, incluido uno reciente que impedirá que vuele este año como se había planeado anteriormente, dijo Jarrett Jones, vicepresidente senior de Blue Origin, el mes pasado en la conferencia Satellite 2022.

Mayor parte del contrato

United Launch Alliance ganó la mayor parte del contrato de Amazon, 38 lanzamientos, con su nuevo cohete Vulcan Centaur. ULA, con sede en Centennial, Colorado, es una empresa conjunta de Boeing Co. y Lockheed Martin Corp. ULA planea un primer vuelo para Vulcan este año, dijo una portavoz.

El año pasado, Amazon contrató nueve lanzamientos de ULA utilizando su antiguo cohete Atlas V como parte de un acuerdo separado para los satélites del Proyecto Kuiper.

Según los últimos acuerdos del gigante minorista, Arianespace proporcionará 18 lanzamientos con su cohete Ariane 6, que aún está en desarrollo. El consorcio espacial europeo con sede en París planea el primer vuelo de prueba del Ariane 6 a finales de este año con servicio comercial a partir de 2023.

Arianespace y ULA se encuentran entre los proveedores de lanzamiento más establecidos de la industria. Blue Origin es un participante relativamente nuevo que trabaja para entrar en el negocio de la carga útil de cohetes comerciales.

Blue Origin no ha dicho cuándo su cohete New Glenn comenzará vuelos de prueba o servicio comercial. “Estamos haciendo un gran progreso en New Glenn y volaremos cuando estemos listos”, dijo la portavoz Sara Blask en un correo electrónico.

El New Glenn operará con siete motores BE-4 de oxígeno líquido/gas natural líquido, el mismo modelo que ULA seleccionó para impulsar la primera etapa de su vehículo Vulcan. Blue Origin ha entregado algunos motores BE-4 a ULA para que los pruebe y han estado "funcionando maravillosamente" en los bancos de prueba, dijo el director ejecutivo de ULA, Tory Bruno, el 22 de marzo en la conferencia satélite.

Project Kuiper anunció planes a fines del año pasado para lanzar dos prototipos de satélites en 2022 desde Florida con el nuevo cohete RS1 de ABL Space Systems.