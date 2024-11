5 chilenos que hay que seguir en IA

María José Martabit, Theodora AI

La abogada que quiere mitigar los sesgos algorítmicos

Uno de los temas que surgen cuando se habla de ética e inteligencia artificial, son los sesgos algorítmicos. Hasta 2022, no existía una herramienta independiente que los detectara. Ese año, la abogada de la Universidad Católica y máster en Leyes en Propiedad Intelectual de University of Washington, María José Martabit fundó la startup Theodora AI, la primera firma que supervisa los sesgos de la IA.



La herramienta, que detecta, corrige y mitiga sesgos de género, edad, discapacidad, nacionalidad, religión, orientación sexual u otros, con inteligencia artificial -en textos, imágenes y algoritmos- permite a los desarrolladores asegurarse de que sus sistemas no perjudiquen a las personas.