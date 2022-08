Bitcoin vuelve a bajar a cerca de los US$ 20 mil después de la precaución de Jackson Hole

El bitcoin pareció atascado cerca de los US$ 20 mil este domingo como parte de un retiro más amplio del mercado de criptomonedas, en medio de la preocupación por el camino del aumento de tasas de la Reserva Federal.

El token más grande cambió en Nueva York. Esto después de una caída de dos días del 7,6%, moviéndose junto con las acciones estadounidenses el viernes después del discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, en la conferencia de Jackson Hole.

El mercado criptográfico más amplio retrocedió hoy domingo, con el índice MVIS CryptoCompare Digital Assets 100 cayendo un 1% en su cuarto día consecutivo de caídas. “El dinero está saliendo de los activos de riesgo. Crypto siguió el fuerte ajuste del mercado de valores de EEUU después de los comentarios de Powell", dijo Cici Lu, directora ejecutiva de la consultora Venn Link Partners. "A los mercados no les gustó lo que dijo y Bitcoin se está reanudando como un activo de alta beta".

Datos del bitcoin y miras al mercado

El nivel de US$ 20 mil actuó como soporte para bitcoin cuando alcanzó mínimos en los últimos meses, pero la criptomoneda había subido en las últimas semanas. Antes de ayer sábado, no había estado por debajo de los US$ 20 mil desde el 14 de julio e incluso había superado los US$ 25 mil a principios de agosto.

Los giros se han producido en medio de la incertidumbre sobre el camino y la magnitud de las subidas de tipos de la Fed, y el efecto que podrían tener sobre los activos de mayor riesgo. Numerosos estrategas han señalado US$ 20 mil como un punto clave para Bitcoin, aunque los niveles de soporte también podrían ser más bajos.

Katie Stockton de la empresa de asesoría financiera, Fairlead Strategies, ve apoyo a largo plazo en el área de US$ 18.300 a US$19.500. El estratega de Fundstrat, Mark Newton, ha señalado algunas áreas clave en el rango de US$ 19 mil, con un "área real de importancia" alrededor de US$ 17.500, cerca de los mínimos de junio y que permitiría una proyección de onda alternativa del 100% de la caída más reciente desde mediados de agosto, dijo en una nota el viernes.

Las dos últimas semanas de agosto han sido difíciles en el criptomercado, con US$ 288 millones en criptomonedas liquidadas el pasado viernes, según datos de Coinglass. El 19 de agosto, se liquidaron US$ 562 millones en largos, la mayor cantidad desde el 13 de junio.

