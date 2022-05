Boric y paro camionero: “No podemos permitir que se corte la circulación de las vías”

El Presidente Gabriel Boric abordó el jueves la paralización de camioneros en la Octava Región y afirmó que, aunque entiende las demandas, no permitirá el corte de rutas.

“Estamos trabajando en buscar una alternativa para mejorar el control y la seguridad en las carreteras, pero no podemos permitir es que por legítimas que sean las demandas se corte la circulación en las vías en Chile”, dijo Boric en una entrevista con Radio Polar en la ciudad de Punta Arenas, como parte de una visita a la Región de Magallanes.

“Yo empatizo con trabajadores de medios de transportes que arriesgan sus vidas al cruzar por zonas que hoy no son seguras”, sostuvo el presidente y agregó que “no podemos quedarnos de brazos cruzados, pero la solución no pasa por volver a lo que se hizo antes y no dio resultado, eso es lo que le digo a la gente (…) se decretó estado de excepción y el problema no se solucionó”.

Reiteró que está analizando establecer un estado intermedio definiendo si se necesita una reforma constitucional para ello. “Estamos explorando alternativas para garantizar la seguridad en las rutas y lo estamos conversando con los parlamentarios. No hay una sola idea al respecto” y que “paralelamente a los temas de fondo de las tierras, pobreza e identidad del pueblo nación mapuche, tenemos que asegurar que la gente pueda transitar de manera segura por las rutas de nuestro país”.

Condena a asesinato de joven carabinero

Boric también calificó como “terrible e inaceptable” el asesinato de un carabinero de 23 años en un procedimiento en Chillán donde al controlar un vehículo sufrió un disparo por parte de un sujeto que también fue abatido.

"Hoy asesinaron a un carabinero en Chillán Viejo. Estaban haciendo un control y una tercera persona les disparó. Falleció la persona que disparó y el carabinero. No podemos seguir soportando estos niveles de violencia”, dijo Boric en la entrevista con Polar.

A lo anterior sumó lo sucedido el fin de semana en la conmemoración del 1 de mayo cuando en una marcha le dispararon a una periodista. “El domingo le dispararon a Francisca Sandoval, que está luchando a cada segundo por su vida. La fui a ver y hablé con la familia y no voy a permitir que sigan proliferando las armas en las calles como ha sido hasta ahora, en donde ha habido un aumento exponencial”.

El mandatario señaló respecto al aumento de la delincuencia que “no hay respuesta fácil e inmediata, yo no vengo acá a vender humo, estamos en una situación en donde desgraciadamente la violencia ha aumentado”.

Puntualizó que “es bueno que los chilenos y todos quienes habiten nuestra patria sepan que el momento es difícil, y que hoy es nuestra responsabilidad, independiente de cómo se haya hecho antes”.