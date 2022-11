Boric reafirma compromiso con la integración comercial de Chile con el mundo y anuncia reuniones con Xi Jinping, Biden y Trudeau en APEC

El Presidente de la República, Gabriel Boric, reafirmó este domingo el compromismo de su Gobierno con la integración comercial, cultural y política de Chile con el mundo. En la antesala de su viaje a la próxima cumbre del Foro de Cooperación del Asia Pacífico (APEC), que se realizará en esta ocasión en Tailandia, el mandatario destacó las reuniones bilaterales que sostendrá con los líderes de China, Estados Unidos y de Canadá, Xi Jinping, Joe Biden y Justin Trudeau, respectivamente.

"Chile mantiene su integración comercial", dijo en una extensa entrevista con Mesa Central de Canal 13, en el contexto de las dudas que han surgido a partir de la postura del subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José Miguel Ahumada.

"Efectivamente, ha habido algunas polémicas, pero yo lo he coversado con él y él esta alineado a la postura que tiene nuestro Gobierno y nuestro Gobierno tiene la postura de que Chile es un país inserto en el mundo, que defiende sus intereses, que defiende la necesidad o la posibilidad de tener un nuevo modelo de desarrollo", destacó el Presidente.

Pero, advirtió, "eso no es excluyente desde ningún punto de vista con la integración que hemos desarrollado a lo largo de 25 años".

"Jamás he dicho que Chile no debe tener tratados de libre comercio", aclaró el Presidente junto con recordar su oposición al TPP11. Y aunque admitió que no se ha convencido de que es la panacea, luego que EEUU se retiró del acuerdo, "todo el capítulo de propiedad interlectual quedó fuera y, por lo tanto, ha mejorado sustantivamente".

"No cuestiono la integración comercial", insistió Boric, pero reforzó que también "es importante que en particular con los países que Chile comparte valores democráticos, se profundice esa relación, "porque la democracia no es algo que en estos días pueda dar por sentado, lo hemos visto en todo el mundo".

En este contexto, el Presidente recordó que como Gobierno -y recogiendo el trabajo de administraciones anteriores- están elaborando una estrategia para un nuevo modelo de desarrollo. "Chile tiene condiciones únicas en el mundo para dar un salto hacia adelante, que le mejore la calidad de vida a los chilenos y chilenas, que no sea solamente una cuestión extractivista de recursos narurales".

En este punto, valoró el hecho la presencia de litio, cobre e hidrógeno verde en el país, además de conocimientos en las universidades, el hecho de que el 52% de las áreas marítimas estén protegidas y ser pioneros a nivel mundial en la protección de los océanos.

Boric sí precisó que han puesto en cuestionamiento, en línea con lo que se está discutiendo en la Unión Europea, el mecanismo de resolución de las controversias, en particular entre empresas transnacionales y Estados, que desde su perspectiva podría afectar los intereses de los Estados y bien común a favor de determinadas empresas.

"Nosotros le hemos propuesto a los países miembros del TPP, ya aprobado en el Congreso, que no solo tengamos estas side letters en particular, sino que además iniciemos y lideremos un proceso de revisión del mecanismo de resolución de controversias", afirmó.

Sobre la UE, en particular -y en un cuyo marco destacó el importante rol del subsecretario Ahumada-, dijo que se mantiene el plazo de firma del acuerdo de modernización este mes, así como depositar el texto del TPP11 a fin de año.

Prioridades y reflexiones

Consultado sobre la posibilidad de mantener congelado el precio del pasaje de la locomoción colectiva, el Presidente Boric explicó que con el ministro de Transportes están analizando las alternativas y tiempos.

En el entendido que los precios no pueden quedarse sin cambios, convidó a las familias a tener claro que la prioridad del Gobierno son los temas de seguridad y el alza del costo de la vida. De hecho, agregó que si es necesario, habrá iniciativas adicionales para ayudar a la ciudadanía, pero -precisó- que también es importante mantener la disciplina fiscal.

El mandatario destacó la relevancia de los cambios propuestos en materia previsional, cuyo principal objetivo -subrayó- es mejorar el monto de las pensiones. “No es la reforma que yo me hubiese imaginado al principio”, admitió junto con resaltar la importancia de sacarla adelante y que la clase política tenga “alturas de miras” para abordar el debate.

A ocho meses de llegar a La Moneda, el Presidente reconoció dos momentos como los más difíciles: el resultado del plebiscito del 4 de septiembre –“fue muy complejo”, reconoció-; y la visita de la entonces ministra del Interior, Izkia Siches, a Temucuicui.

Sobre el primer punto, insistió en que “no podemos dejar pasar el tema constitucional”, pues podría convertirse en una bomba de tiempo no afrontar el tema. De todas formas, expresó que la propuesta que emergió de la Convención Constitucional “no convencía”.

“Desde la izquierda cometimos el error de embriagarnos con el resultado del plebiscito de entrada”, reflexionó el Jefe de Estado y, por lo mismo, llamó a la derecha a que evite esta situación ahora.

Y respecto al segundo capítulo, señaló que "fue un momento difícil, porque nos dimos cuenta que acá hay espacio para voluntarismos. Fue una responsabilidad de todo el Gobierno, nos dimos cuenta de que es otra cosa con guitarra. Es buenos decirlo así y hacerse cargo de esa responsabilidad”, sentenció.

Sobre su propia visita a La Araucanía, y a la anunciada Comisión para la Paz en la zona, dijo que se trata de que identifiquen la demanda de tierras, que es un tema adicional a los de seguridad, inversión y pobreza.

En esta dimensión, el Presidente aseguró que comprometerá su capital político en lograr la paz.