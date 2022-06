Cara o sello: CEO de Morgan Stanley ve 50% de probabilidades de recesión en Estados Unidos

El director ejecutivo de Morgan Stanley, James Gorman, dijo este lunes que ve el riesgo de una recesión en Estados Unidos en alrededor de 50%, incluso cuando está más enfocado en los peligros no financieros, incluida la posibilidad de ataques cibernéticos.

“Era inevitable que esta inflación no fuera transitoria, era inevitable que la Fed tuviera que actuar más rápido de lo que estaba proyectando”, dijo el ejecutivo durante la conferencia Morgan Stanley US Financials, Payments and CRE. “Había un riesgo legítimo de recesión. Solía pensar que era de alrededor de 30%. Probablemente sea más cercano al 50% ahora, no es 100%. Conviene ser un poco cauteloso”.

Morgan Stanley tiene una liquidez y un capital sólidos, y un perfil crediticio fuerte, dijo Gorman, y agregó que su atención se centra más en los riesgos no financieros, como la estabilidad de datos, el riesgo cibernético y de operaciones “dado el lugar en el que nos encontramos en todo el mundo y parte de la incertidumbre geopolítica asociada con eso”, señaló, según un reporte de Bloomberg

Las consecuencias podrían perjudicar a algunas instituciones con algunos “daños potencialmente fatales”, aunque los bancos estadounidenses están en muy buena forma, dijo el director ejecutivo.

Gorman indicó que nadie "puede prever con precisión dónde estará la inflación dentro de un año". Sin embargo, si Estados Unidos cayera en una recesión, dijo, es poco probable que la crisis sea "profunda o prolongada", según declaraciones recogidas por Reuters.