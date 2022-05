¿Cómo se elaborarán las leyes al alero de la propuesta de nueva Constitución?

Si el 4 de septiembre se aprueba la propuesta de nueva carta fundamental todas las leyes del país mantendrán su vigencia, mientras no sean derogadas o reemplazadas por otra. Y serán consideradas constitucionales si no son contrarias al nuevo texto y si no son declaradas inconstitucionales por la nueva Corte Constitucional.

“No hay una inconstitucionalidad sobreviniente solo por la entrada en vigencia de la nueva Constitución”, afirma el abogado constitucionalista y académico de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, Tomás Jordán.

Lo que sí, como lo plantea la directora del área constitucional de Libertad y Desarrollo, Natalia González, “hoy está la discusión de si este Congreso podrá hacer algo con la implementación, si podrá introducir las reformas a la Constitución y bajo qué reglas. El gobierno quiere que los quórums bajen ahora, cuestión que a mí me parece bien discutible”, añade.

Mientras la Comisión de Normas Transitorias de la Convención alista sus propuestas para el pleno -previsto para la próxima semana-, hay coincidencia entre los expertos en que vendrá un largo proceso de ajuste con un cúmulo de leyes que se deberán elaborar y será un desafío encauzarlos, pues el legislador deberá ejecutar los mandatos del constituyente; hay materias que no están expresamente mandatadas, pero sí se deben normar; y cómo zanjarán las transitorias dicha ejecución frente a la voluntad del legislativo para concretarlas.

El siguiente ejercicio sobre la formación de las leyes, supone a la nueva Constitución en régimen.