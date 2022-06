David Bravo y anuncios de pensiones de Boric: "No es aconsejable incrementar tanto la PGU"

Con el compromiso de "construir un verdadero sistema de seguridad social" y que las "legítimas ideologías no entrampen la necesidad de chilenos y chilenas de tener una pensión digna", el Presidente Gabriel Boric, se refirió a la reforma de pensiones en su primera Cuenta Pública.

En su discurso resaltó el respeto "de cada peso de los ahorros previsionales", y se comprometió a subir la Pensión Garantizada Universal a $ 250 mil pesos.

Sin embargo, para el expresidente de la Comisión Asesora Presidencial de Pensiones, David Bravo, todavía hay incertezas en los temas más polémicos de la discusión previsional, como por ejemplo, el destino de las cotizaciones adicionales, la redistribución intra e intergeneracional, si se incluirá o no reparto, o qué pasará con los ahorros en las AFP.

Sobre el aumento de la PGU, si bien valora el monto sobre la línea de la pobreza anunciado por Boric, afirma que "no es aconsejable incrementar tanto la PGU, precisamente porque lo que se requiere es que las personas coticen".

En todo caso, Bravo destacó el ánimo de separar las ideologías de la discusión. "Es el desafío que tenemos. Ayudaría mucho que, cuando evaluemos la reforma que se ingrese, no la contrastemos imaginariamente con el sistema creado en 1981 porque ese ya no existe. El sistema actual es un híbrido y es ese el que queremos mejorar".

Sobre la mención del Presidente a los ahorros individuales precisó que "va a ser necesario que la reforma pueda garantizar que esos ahorros puedan mantenerse y tengan una gestión tan eficiente como la que las AFP han tenido hasta ahora”.

- ¿Cómo conversa el compromiso de garantizar los ahorros individuales planteados por Boric versus el borrador de la Convención Constitucional en materia de seguridad social?

- La Convención quitó la facultad exclusiva del Presidente de la República en las materias de seguridad social. Esto significa que la Cámara de Diputados va a poder pasar normas sin pedir iniciativa presidencial y, adicionalmente, sin los quorums que exige la Constitución actual para normas de esta naturaleza (…) Lamentablemente, la Convención está introduciendo una fuerte incertidumbre porque lo que viene -en el corto plazo- son los retiros de fondos que se podrían implementar por mayoría simple. Esto, compromete la reforma de pensiones que presentará el Presidente Boric en agosto, porque esa propuesta, que puede ser muy difícil de acordar, se va a poder cambiar en cualquier momento por iniciativa parlamentaria.

- ¿Cómo se soluciona la "carencia de una base sólida de derechos sociales", en pensiones, a la que se refirió Boric en la Cuenta Pública?

- Creo que el proceso de instalación de un “Estado de derechos sociales” es una cuestión naturalmente progresiva. No basta con explicarla o escribirla, sino que debe ser sustentada y creo que estamos en un punto en el cual es posible dar otro salto, pero siempre en el entendido de que esos derechos van a tener que ir implementándose de manera progresiva, porque tienen que ver con el desarrollo del país. En este minuto tenemos los derechos sociales que corresponden a nuestro nivel de desarrollo. Estamos a mitad de camino.

- El Presidente habló de avanzar hacia a un "verdadero" sistema de seguridad social. ¿Qué hace falta?

- Pienso que estos rótulos no le hacen bien a la discusión. Chile tiene un sistema de pensiones que desde 2008 tiene un Pilar Solidario, además de las cuentas individuales que se instauraron en 1981. Este pilar se fortaleció enormemente con la PGU y, en consecuencia, el sistema de pensiones chileno no son sólo las cuentas individuales del '81, es un sistema que tiene ya un pilar sólido. (...) No existe “el” sistema de seguridad social. Nos aproximamos de manera progresiva hacia un mejor sistema, a eso debemos apuntar.