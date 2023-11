Exconsejero UDI Carlos Recondo se refiere al estudio de la USS: "Siempre, la implementación constitucional demora años”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Exdiputado gremialista, Carlos Recondo fue electo consejero constitucional e integró el órgano electo popularmente para elaborar la nueva Constitución, que el próximo 17 de diciembre se someterá al escrutinio ciudadano. Concluida su labor, el exconsejero -a quien le correspondió presidir la Comisión Mixta a la que llegó la instancia- comparte la conclusión a la que llegó el estudio de la USS, que se señala que en el proceso constitucional hubo más acuerdo del que algunos admiten.

-Un estudio de la Universidad San Sebastián (USS) concluye que Chile Vamos tuvo un rol moderador en el consejo lo que contribuyó a que hubiera más acuerdo en el Pleno, aunque el oficialismo no lo percibe así, ¿coincide con lo que usted, desde dentro, percibió?

-Completamente. En primer lugar, aunque no tengo las cifras exactas, entiendo que del texto final que despachó el consejo, sobre el 40% es unánime respecto de lo que había planteado la Comisión Experta; es decir, casi la mitad del proyecto está aprobado en forma unánime. Luego, hay un conjunto de normas que, creo, más del 20% fueron aprobadas con votos transversales. Por lo tanto, nadie puede decir que este es un texto ni partisano, ni excluyente, mucho menos si lo comparamos con el texto de la Convención.



En el texto de la convención sólo un 0,3% de las votaciones fueron unánimes… hay una distancia sideral. Por eso me extraña que quienes, en el oficialismo, fueron parte de la Comisión Experta señalen que esta es una Constitución mala y que en ella está todo mal; si resulta que la mitad del texto es lo que escribieron ellos en la Comisión Experta y que fue unánime en el consejo. Y muchas veces acordamos con el Partido Republicano modificar el texto, precisamente para que fuera acogido por los sectores oficialistas.

-A su juicio, ¿se estaría descalificando, sin fundamento, la propuesta por un sector del oficialismo?

-Eso es así. Y la verdad es que en los argumentos, incluso de las personas que participaron y hoy día están en la posición “en contra”, no veo razones de fondo para justificar el “en contra”, más bien son todas consignas muy genéricas, pero no van a los temas de fondo ni al contenido real del texto. Y uno echa de menos que seamos un poco más honestos en esta materia e ir a los temas de contenido, porque al verlos se da cuenta inmediatamente que este texto es mejor en muchos aspectos que el texto actual.

“Hay que ser responsable de no generar falsas expectativas"

-¿Cómo cuáles?, los más relevantes.

-Tiene un capítulo enfocado en el medio ambiente, cuestión que la Constitución actual no tiene; se hace cargo de los temas de cambio climático, por ejemplo. En materia de seguridad, se refuerza muchísimo más que el actual texto constitucional; la lucha frontal contra el terrorismo es mucho más clara en este texto; el sistema político… O sea, todas las incorporaciones donde hubo, de verdad, mucho más acuerdo en este tema que todos consideran la sala de máquinas, el eje central de la Constitución; bueno, es ahí donde hubo más acuerdo. Como el consenso que hay de que 22 y tantos partidos hacen imposible la gobernanza y después de todo lo que escuchamos, está clarísimo que aquí hay una reforma muy importante respecto a la Constitución actual.

-¿No le preocupa que podrían estar generándose falsas expectativas a la ciudadanía respecto de esta propuesta constitucional? Se lo pregunto porque hay hartos artículos transitorios que postergan la aplicación de algunos beneficios como el de la exención tributaria al pago de contribuciones a la vivienda principal.

-Esa es una constante en todas las constituciones del mundo. Yo entiendo que uno tiene que ser responsable de no generar falsas expectativas respecto de los efectos de un texto constitucional, porque nunca son inmediatos, nunca. Siempre, y esto lo señalan los estudios comparados, la implementación constitucional demora años, porque obviamente hay que hacer adecuaciones legislativas importantes y eso toma tiempo. Pero no cabe ninguna duda que este texto se plantea en términos muy realistas, respecto de los cambios que se deben hacer. Y, en eso, me parece que es muy prudente señalar que en algunos casos se requieren plazos para implementar la política pública.