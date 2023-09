Pleno del Consejo Constitucional inicia este viernes la votación de las enmiendas al anteproyecto

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El trabajo del Consejo Constitucional entra en tierra derecha el próximo viernes 15, ya que este miércoles la Secretaría del organismo evacuó los informes de las respectivas comisiones del organismo. Pese a que no existe mucho optimismo respecto de esta nueva etapa, puesto que todo indica que las negociaciones para llegar a acuerdos realmente transversales están en punto muerto y aunque desde ambos sectores aseguran que no dejarán de buscar acuerdos, lo cierto es que igual que en las comisiones, la brújula no se mueve ni un milímetro y las conversaciones, más allá de las buenas intenciones, no dan fruto.

Pese a todo, el próximo viernes el Pleno del consejo inicia las votaciones de las enmiendas al anteproyecto de la Comisión Experta, en medio de frenéticas negociaciones, tanto dentro de las respectivas bancadas como entre ambos sectores.

En ese sentido, la consejera oficialista de Convergencia Social (CS) María Pardo, acusó que la izquierda fue “excluida” de los acuerdos alcanzados en las comisiones, donde se aprobaron normas que “nos parece que no miran al bienestar de la ciudadanía”, por lo que entran a la nueva etapa con “preocupación”, aunque aún hay espacio para “repensar” aquello que se aprobó en las comisiones, para los cual su sector estará disponible para seguir conversando, señaló.

Y destacó que a su sector le preocupa en especial el que el artículo 1° de la propuesta de anteproyecto fue “arrasado y reconfigurado, de manera tal que no se le da en énfasis que a nosotros nos hubiera gustado y que nos parecía responsable sobre el Estado social”, como un Estado que se hace cargo de entregar a las personas todo aquello que es necesario para “su bienestar y su desarrollo”.

Alejandra Krauss (DC): “Al Consejo Constitucional le faltó muchísimo rigor y seriedad en la propuesta y redacción de enmiendas”

¿Una constitución identitaria?

Por su parte, la consejera y presidenta de Evópoli Gloria Hutt, manifestó su esperanza de que de aquí al viernes se consigan consensos transversales y que todos están conscientes de ello. Respecto a los dichos de la expresidenta Bachelet, la consejera dijo que con ello se le pone más presión al consejo y constituye un desafío para la búsqueda de acuerdos. Y señaló que hay ánimo de, por ejemplo, cambiar aspectos como es el caso del rodeo, porque se tema no debe estar en la Constitución.

Por su parte la consejera socialista Marcela Araya manifestó que espera que en el Pleno reine la “concordia”, luego de que en las comisiones, la oposición pasara la “aplanadora”, para lograr llegar a un texto que represente todas las miradas.

Por su parte, la consejera comunista Karen Araya indicó que la expresidenta Bachelet, en el fondo, les pide que “no tiremos la toalla” en la búsqueda de acuerdos. Pero manifestó que le preocupa que se esté votando una constitución que “es absolutamente identitaria, maximalista, que recoge las ideas de un solo sector político del país”, lo que definió como “un grave retroceso para la democracia”.

Y acusó a la derecha y en particular al Partido Republicano de que se están “farreando este proceso” y dijo que no ha habido ningún acercamiento con ese sector.

Este es el ánimo con que el Pleno del Consejo Constitucional inicia la votación este viernes, por lo que no existe mucho optimismo frente al resultado en el mundo político.