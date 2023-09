Alejandra Krauss (DC): “Al Consejo Constitucional le faltó muchísimo rigor y seriedad en la propuesta y redacción de enmiendas”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La exministra del Trabajo de Michelle Bachelet, la DC Alejandra Krauss, preside la Subcomisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Experta y en esa calidad conversó con Diario Financiero sobre el trabajo que realizaron las comisiones en el Consejo Constitucional, mientras en esa instancia se elaboran los informes de las comisiones que, en los próximos días pasarán al Pleno para que su contenido sea votado por todos los consejeros.

A la abogada le preocupa la forma como se trabajó en las comisiones, labor en la que participó haciendo ver muchos de los errores que, a su juicio, se cometieron con la aprobación de varias enmiendas importantes, que detalla en esta entrevista.

- ¿Qué le pareció cómo se llevó adelante el trabajo del Consejo Constitucional? Porque desde fuera se vio harto desordenado, en comparación al de la Comisión Experta.

- Sí, efectivamente, esa apreciación general es la que se ha ido transmitiendo y que ha sido percibida por observadores o personas interesadas en el proceso constitucional. Creo que fue una etapa bastante menos dialogada y con voluntad expresa y real de buscar acuerdos. Uno lo vio primero en la presentación de las enmiendas en general, que algunas fueron retiradas del texto que, en definitiva, se votó por las comisiones; incluso se intentó dejar sin efecto otras, en las votaciones mismas. Vale decir, no era lo que uno habría esperado, particularmente porque la ciudadanía siempre manifestó que quería la búsqueda de acuerdos como un hecho que era esperado, en esta etapa del proceso constitucional. En consecuencia, esa parte no la valoro en sí misma.

- ¿Cuánto influyó en eso la mayoría del Partido Republicano?

- En general, las enmiendas que se terminaron aprobando contaron con el respaldo tanto de republicanos como de Chile Vamos. En consecuencia, responsabilizar única y exclusivamente a republicanos, no refleja la realidad del proceso de diálogo en las comisiones. Creo que ahí hay responsabilidad, probablemente, de quienes lideraban esta etapa del proceso.

- ¿Qué es lo que considera que fue mal enfrentado por los consejeros y echa a perder, por decirlo así, la propuesta de anteproyecto que había presentado a la Comisión Experta?

- Aún no tengo la visión general de todo el texto constitucional que va a ser votado por el Pleno. Ese informe se está elaborando, por eso uno tiene visiones parciales, de acuerdo a las conversaciones que se iban teniendo en cada una de las comisiones, con los distintos miembros de las mismas, los expertos, los consejeros; así como lo que ocurría en las distintas mesas chicas de negociación.

- Pero, tiene una idea sobre lo que se hizo...

- Probablemente tengo visiones más bien parciales del resultado, por el momento. Pero sin duda soy una convencida de que se pudo haber logrado acuerdos más profundos, en un texto que no sólo reflejará a las distintas fuerzas políticas que están en el consejo; que no sólo reflejarán una Constitución, como siempre se dijo, que no uniera, que las visiones de unos y otros se vieran reflejadas en ella; sino que hay serios problemas de carácter técnico que pueden suponer problemas mayores si se llegara a probar en los mismos términos, en diciembre.

- ¿Hay alguno que pueda destacar y que pudiera generar problemas?

- Primero una objeción grande, la supresión de la protección debida del cambio climático en el texto constitucional. Creo que eso es algo que nuestro país debe y debió enfrentar en forma seria y profunda. En consecuencia, ahí hay un tema que es importante. También en Seguridad Social. A pesar de que la enmienda inicialmente presentada a la comisión, propuesta por todo Chile Vamos y por republicanos, adolecía de serios problemas de orden técnico; en definitiva, se aprobó. Tiene una parte específica en que señala que cada trabajador tiene la propiedad de sus cotizaciones para la vejez y de los ahorros que esta genere.

- ¿Cuál es el problema que podría generar esta enmienda?

- Afecta a la legislación actualmente vigente, como ocurre con la ley sobre pago de pensiones alimenticias y el caso de la compensación por divorcio. Esa no son materias previsionales, son materia de obligaciones alimentaria y que, sin duda, constitucionalmente puede generar problemas y rediseños futuros, respecto de legislaciones que han sido tan bien percibidas por la ciudadanía. Ese tipo de enmiendas suponen rediseños de políticas públicas complejas. En consecuencia, generan rigidez en la toma de decisiones por parte de la autoridad, cualquiera sea ésta, cualquiera sea el que gobierne, que no suponen responderle a la ciudadanía con la prontitud que se requiere resolver problemas reales.

- La vi participando bastante en el consejo, junto con Flavio Quezada…

- Estamos muy comprometidos con el proceso constitucional y estamos muy comprometidos con el Consejo Constitucional.

- En ese contexto, ¿respiró tranquila cuando el Partido Republicano retiró la enmienda que prohibía el impuesto al patrimonio? ¿Le parece que esa fue una buena señal?

- Más que una buena señal, fue actuar en concordancia con lo que este país requiere en esa materia. Además, se trata de debates que el Congreso debe realizar. Entonces, me pareció que respondía a una tradición constitucional que ocurre en nuestro país en derecho comparado. Pero retirada esa enmienda, se mantuvo el no pago de contribuciones, más allá de que se aprobó una enmienda de disposición transitoria, que busca reparar en algo; sin embargo, es una enmienda que no se debió haber presentado nunca, porque se trata de materias legislativas.

- ¿Por qué?

- Normalmente, en materia tributaria, se legisla a partir de exenciones, particularmente en materia de contribuciones. Más, cuando en el caso de nuestro país, el Servicio de Impuestos Internos, sacó un informe según el cual el 12,7% de los que estarían exentos de pago contribuciones sobre la vivienda principal sólo alcanza a 770 mil propiedades. En consecuencia, son normas que no deben estar en la Constitución y dan cuenta de una realidad completamente diferente, que la que se pretende decir.

Derecho de propiedad

- ¿Hay alguna otra enmienda aprobada que le preocupe?

- Por ejemplo, que los bienes nacionales de uso público todos pueden ser concesionables y respecto a la concesión se tiene derechos de propiedad.

- También en el caso de los derechos de aprovechamiento de agua…

- Todos, en derecho de propiedad, uso, goce y disposición. El del agua es un debate que el Parlamento dio durante más de 10 años, logrando concordarse una legislación que tiene un año y un par de meses de vigencia. Y se pretende cambiar por vía constitucional y rigidizarse y otorgar derechos que en el mundo no es así. Entonces, bastaba tener en consideración el derecho comparado y eso era un gran instrumento que nos sirvió mucho a los expertos. Y también escuchar a los especialistas de cada una estas materias, porque hay que tomar las mejores decisiones para escribir un texto constitucional que realmente sea la ley fundamental de un país con las características del nuestro.

- ¿Comparte con Flavio Quezada que algunas enmiendas impulsadas por Chile Vamos y el Partido Republicano se hicieron “a tontas y a locas”, como dijo él, con falta de rigurosidad?

- Creo que les faltó muchísimo rigor y seriedad en la propuesta y redacción de enmiendas que, en materia constitucional, deben ser de una rigurosidad profunda. Todo país busca que su texto constitucional tenga plena vigencia por muchos años, le da certeza y tranquilidad a una sociedad. Eso es lo que uno debiera buscar y abordar de esa manera las normas de un texto constitucional. A mi juicio, faltó esa rigurosidad y esa seriedad, no marcada por la coyuntura, no se trataba de un programa de gobierno, de un programa identitario de un sector. El texto constitucional es muchísimo más que eso.

- Luego de la votación del Pleno, ustedes retoman la propuesta y deberán analizarla nuevamente. ¿Va a ser mucho trabajo?

- Son muy pocos días para elaborar el informe que nos corresponde, revisando todo el texto constitucional. Eso es alrededor del 7 de octubre y el 13 de octubre ya debe estar elaborado el informe de la Comisión Experta, así que tenemos un arduo trabajo por delante y esperamos responderle al país, con los mismos esfuerzos y rigurosidad con que lo hicimos en la etapa de la Comisión Experta.

- ¿Se deberían esperar muchas sugerencias de cambios?

- No puedo adelantarlo mientras no vea el informe final, porque no hay que olvidar que la rigurosidad del trabajo implica mirar de manera distinta y ser muy, muy serios y apegados y ajustados a la Constitución y a las leyes.