Fintech Radar cierra ronda de inversión para ampliar su presencia en el mercado mexicano

“El año pasado fue uno súper intenso”, dijo de entrada Herbert Schulz, fundador y CEO de Radar, una fintech que busca mejorar la gestión de tesorería de empresas -dinero que entra y sale- con soluciones tecnológicas y que acaba de cerrar una ronda semilla.

En abril estuvieron en Colombia, donde obtuvieron compromisos de pago de un grupo de inversionistas, en junio sumaron a una nueva social al equipo fundador y un mes después abrieron su segundo mercado en México, país al que Schulz se fue a vivir para liderar la operación. Todo en un año en el que procesaron más de 3 millones de pagos equivalentes a US$ 400 millones.

El levantamiento de capital de US$ 1,5 millones fue liderado por The Fintech Fund, Everywhere Ventures, Startup Istanbul, Rhombuz VC y el cofundador de Global66, Cristóbal Forno. La valorización de Radar tras el cierre, no fue revelada.

Ronda estratégica

Schulz, que lleva más de 15 años emprendiendo en el mundo fintech con Becual y Dank entre sus primeros negocios, señaló que dado el nivel de crecimiento que la firma mostraba, “teníamos la posibilidad de levantar más capital”.

Explicó que el levantamiento de capital que acaban de cerrar se trata de una "ronda estratégica" con la "cantidad necesaria" para llegar al siguiente hito: levantar una serie A en 18 meses más.

“Sumamos a ciertos fondos de venture capital muy estratégicos, especializados en fintech en etapa temprana. Queríamos proyectar en esta ronda de inversión a ese hito (la próxima ronda) y el tipo de inversionistas que queremos”, dijo el emprendedor.

Comentó que los nuevos recursos se enfocarán en tres ámbitos: la rentabilidad, lograr las métricas necesarias para la serie A y “crecimiento agresivo” en personal para su operación en Chile y México, en específico, del equipo de ingeniería.

Suite de tesorería

La firma, fundada en 2022 por Schulz y Gabriel Vilaboa y Rafael Martínez, busca transformar el área de tesorería de las empresas, la que en muchos ámbitos opera en forma manual. Para ello, desarrollaron una suite de tesorería, con soluciones para realizar conciliaciones de pagos, es decir, del dinero que entra y sale de las compañías, proyectar flujo de caja y procesar pagos masivos, “todo bajo un mismo paraguas”, dijo Schulz.

En México detectaron que pasaba algo similar. “En muchos aspectos siento que funciona como el Chile de fines de los 90. Entonces es una oportunidad gigantesca”, comentó Schulz.

A ese mercado entraron con su solución para la conciliación bancaria y ya tienen un portafolio de clientes (19 entre Chile y México), y están “en conversaciones avanzadas con dos compañías de seguros y de otras industrias como salud, inmobiliarias y universidades”, afirmó.

El emprendedor adelantó que el segundo semestre de 2024 sumarán otra capa tecnológi­­­­ca a la suite de tesorería, la que integrará inteligencia artificial para automatizar procesos en sus productos.

Respecto de proyecciones de negocio para este año, señaló que estima “triplicar” las ventas en comparación con 2023.