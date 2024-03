Innova Claro premió los mejores proyectos de innovación y sostenibilidad de 2023

Hoy las empresas a nivel global están desafiadas a innovar, para mejorar sus procesos y generar productos y soluciones que mejoren la calidad de vida de las personas. Pero también deben avanzar en sostenibilidad, impulsando un crecimiento que cree valor en armonía con el medio ambiente y los grupos de interés.

En este contexto, hasta los jardines de la Viña Santa Rita, en Alto Jahuel, llegaron representantes de las empresas del Grupo Claro - CristalChile, Santa Rita, ME Elecmetal y Grupo DF – para participar en el XIV Encuentro Anual de Innovación Innova Claro 2024, que reconoció las iniciativas más innovadoras en cinco categorías: Equipo Destacado, Ecosistema, Sustentabilidad, Alto Valor y Cultura Pro Innovación.

Los proyectos finalistas fueron evaluados por un jurado integrado por Baltazar Sánchez (presidente de Viña Santa Rita, ME Elecmetal, CristalChile y DF, juez solo con derecho a voz), junto a Hernán Araneda, gerente general de Fundación Chile; Fernanda Vicente, presidenta de Mujeres del Pacífico; Luis Grez, gerente general de Hendaya; Carmen Gloria Cárcamo, fundadora y CEO de Mujo; Matías Concha, gerente de Desarrollo de Hendaya; e Isidora Undurraga, conductora programa Destino e Innovación de “Soy Chile”, todos ellos con derecho a voz y voto.

La categoría Alto Valor en esta oportunidad recayó en dos empresas: ME Elecmental, por ME Profit y Viña Santa Rita por su innovación Frida Kahlo de Viña Carmen.

Equipo Destacado quedó en manos de Chile-China Sync de ME Elecmental y el segundo lugar fue para CristalChile y su proyecto Reducción de tiempo en cambio de artículos.

Ecosistema se lo llevó ME Elecmetal con SAG Dtwin y el segundo lugar recayó en CristalChile por Productos Complementarios Biodegradables.

La categoría Sustentabilidad la ganó Grupo DF por su proyecto Transformación digital, menos emisiones, mejor cobertura y el segundo lugar fue para CristalChile por su proyecto Embalaje biodegradable y compostable.

La categoría Cultura Pro Innovación se entrega a la empresa que más avanzó en esta materia, el primer lugar fue para ME Elecmetal y el segundo, para Grupo DF.

El gerente de desarrollo de Hendaya S.A, Matías Concha, comentó que en estos 14 años la evolución de la innovación “ha sido muy virtuosa, sobre todo en aquellos ámbitos en que uno esperaría que se vayan desarrollando nuevas iniciativas, en especial en sostenibilidad , en la creación de nuevos sistemas de valor para las empresas y en proyectos que generen valor para la estrategia de largo plazo de las compañías”.

Respecto de los proyectos de esta versión, señaló que fueron de gran nivel, sobre todo por el impacto y por la motivación que genera en las personas, “no hay que olvidar que el objetivo de fondo es generar cultura de innovación y para generarla, las personas tienen que creer que lo que están haciendo está generando un valor”.

“La cultura de innovación no solo tiene que ver con mejorar procesos, liderazgos o productos, sino con la existencia de la empresa en un mundo cambiante”.

presidente CristalChile, Me Elecmetal, Viña Santa Rita y Grupo DF.

LOS GANADORES

Equipo Destacado:

Chile-China Sync de ME Elecmental

La compañía global de soluciones para la minería, ME Elecmetal, ganó esta categoría. Formó un equipo global e interdisciplinario con un modelo de gestión innovador para generar un proceso consistente y eficiente de entrega a sus proveedores, en un contexto donde más del 50% de sus ventas en Sudamérica viene de proveedores externos. Respecto del impacto, la empresa señaló que lograron aumentar la entrega a tiempo a sus clientes y mejorar la calidad de los productos entregados.

Ecosistema:

SAG Dtwin de ME Elecmetal

Sustentabilidad:

Transformación digital, menos emisiones, mejor cobertura de Grupo DF

Alto Valor:

ME Profit de ME Elecmetal y Frida Kahlo de Viña Santa Rita

ME Profit de ME Elecmental

El proyecto de ME Elecmetal nació en 2021, en un escenario de alta incertidumbre y volatilidad en los precios de insumos. Por ello, desarrollaron una estrategia con tres verticales. Primero, un cambio de mentalidad de ventas para no concentrarse solo en volumen, sino también en rentabilidad y valor agregado.

En segundo lugar, ampliaron su equipo de colaboradores y, por último, desarrollaron una herramienta de inteligencia de negocios para gestionar las fluctuaciones económicas. El resultado, señaló la compañía en su presentación, fue un “resultado histórico”, con un modelo que no necesitó inversión adicional.