Innspiral duplica innovación abierta para conectar a empresas y startups

Las startups han ido tomando un rol clave en el mercado nacional e internacional y con los primeros unicornios chilenos, Cornershop, NotCo y Betterfly, que alcanzaron una valorización sobre los US$ 1.000 millones, se lograron los casos de éxito necesarios para demostrar que hay mercados abiertos a las propuestas innovadoras locales.

En medio de este crecimiento, los modelos de innovación abierta se posicionan como una vía para que grandes empresas puedan trabajar con startups y sumar innovación de una forma ágil. En este contexto, la consultora Innspiral, fundada por Iván Vera, creó en 2020 Open Innovation, una plataforma donde los emprendedores postulan con soluciones a los desafíos planteados por las empresas, la que ha tenido un crecimiento significativo en el último tiempo.

“Innspiral ha ido evolucionando en este mercado y Open, la plataforma donde confluye toda la información y que creamos en pandemia, ya duplicó el número de convocatorias abiertas respecto a 2021”, afirma Camila Mohr, gerenta general de Innspiral.

La ejecutiva comenta que las startups “son el boom del momento” escenario que que se ha visto intensificado en los dos últimos años, con nuevos emprendimientos e inversiones a nivel nacional.

Mohr explica que la metodología de innovación abierta de Innspiral apunta, primero a entender el problema de una compañía, luego a buscar una solución “innovadora y potente”. Para esto último, lanzan una convocatoria para contectar a la firma con las tres startups que entreguen las mejores propuestas, con el fin de realizar pilotos -con mentoría y asesoría de la consultora- los que concluyen en la implementación de la innovación en la compañía.

“Buscamos que las empresas en Chile innoven al nivel que lo hacen las grandes del mundo, que el ecosistema innovador esté más presente y llegar a ser competitivos con respecto a las potencias internacionales”, comenta Mohr.

Explica que los desafíos que levantan las empresas, en su mayoría, están relacionados al core -el negocio principal- y conectados con sus KPIs -indicadores clave de desempeño- y a veces a nuevas oportunidades de mercado. Sin embargo, en el último tiempo las firmas han levantado desafíos en sustentabilidad.

“De tres desafíos por lo menos uno viene relacionado con medio ambiente, hay una tendencia que busca soluciones para abordar el cambio climático’’, dice la ejecutiva.

Mohr explica, que el problema de estas convocatorias es que muchas veces se usan para marketing o porque otras empresas lo están haciendo y no apuntan a solucionar un problema real de la compañía.

“Eso dificulta que las startups ingresen a las empresas y justamente un punto clave de nuestro modelo es que las compañías estén comprometidas para evitar que ocurra esto”, comenta Mohr.

Las convocatorias de innovación abierta no son la única vía para sumar innovación en organizaciones. Innspiral también cuenta con un ‘radar de startups’, que permite identificar emprendimientos alrededor del mundo para colaborar con las grandes compañías en Chile. Mohr comenta, que hasta ahora, han trabajado con startups de 14 países, como Brasil, Estados Unidos, Francia y Malasia.

Creación de startups

En 2020, en plena pandemia, la consultora formó una nueva área que ayuda a grandes empresas a crear sus propias startups o spin off -firma que opera al alero de otra- para responder a una necesidad o problema específico de esa compañía.

Mohr comenta que hasta ahora, 20 empresas ya han incursionado en este modelo adyacente a la innovación abierta, lo que les ha permitido crear igual número de spin off, la mayoría, para industrias de logística, energía y retail.

“Esto permite que la empresa pueda experimentar soluciones, de una forma distinta, más rápida y con mayor tracción, porque es un negocio que va por fuera de la estructura tradicional, que dificulta el hacer prototipos”, explica la ejecutiva.

Proyecciones

Si bien Open nació en 2020, venían trabajando el modelo desde 2011 y a la fecha cuentan con 15 clientes y más de 30 convocatorias. Entre las startups que han ganado estos concursos, entre 10 a 15 se han transformado en proveedores de las empresas.

Durante la primera mitad del año, levantaron tres desafíos con Starken, Enaex y SQM, en los cuales recibieron 45 postulaciones, 56 y 40, respectivamente.

La ejecutiva adelanta que durante el segundo semestre de este año, realizarán al menos tres nuevas convocatorias con grandes compañías. “Ojalá todas las empresas se den cuenta que este es el camino”, dice Mohr.

Respecto del nivel de madurez de los emprendimientos chilenos, versus los postulantes de otros países, la ejecutiva afirma que las startups locales tienen la misma preparación que las extranjeras.

“Las empresas buscan resolver problemas y no se sesgan por el origen de la startup, yo por lo menos no he visto una diferencia”, afirma Mohr.