Inversión en startups en la región sube en 2024, pero número de rondas cae por tercer año

La inversión de venture capital (capital de riesgo para startups) en el mundo subió, pero las rondas siguieron a la baja por tercer año consecutivo, sobre todo en Latinoamérica, donde cayeron sobre el promedio global.

Según un informe de PitchBook, plataforma de datos financieros de origen estadounidense, 2024 cerró con 35.686 rondas en el mundo, un 18% menos que 2023 y consagra tres años de caída consecutiva en este ítem desde el boom del capital de riesgo para startups.

Y de no ser por la actividad registrada el cuarto trimestre, el año también pudo haber terminado a la baja en inversión. Sin embargo, los US$ 368.500 millones invertidos en startups significaron un aumento de 5% comparado con 2023.

En montos, también fue el trimestre de mejor rendimiento desde mediados de 2022, cuando hubo inversiones de US$ 105.200 millones.

Baja en Latinoamérica

En la región las correcciones del mercado se siguieron profundizando. Durante el ejercicio pasado se concretaron 751 rondas, lo que marca una caída de 24% respecto de 2023.

En montos, la tendencia fue similar a la mundial, y el cuarto trimestre logró “salvar” el año con un total de US$ 4.700 millones invertidos durante, lo que refleja un alza de 30% versus 2023.

“La actividad de venture capital en Latinoamérica cayó de manera drástica en el año anterior, acumulando una disminución de más de 45% en el número de acuerdos anuales durante los últimos dos años”, dijo a DF el analista principal de venture capital de PitchBook, Kyle Stanford.

El especialista atribuyó esta baja en la región a que los altos niveles de actividad dependían de inversionistas no locales, quienes han regresado a sus estrategias y geografías de inversión clásicas.

El ejecutivo comentó que la estructuración de nuevos fondos de capital de riesgo también fue baja, con tan solo 14 vehículos de inversión cerrados.

“Los exits (salida del inversionista) y retornos podrían revitalizar esta área, idealmente antes de que el dry powder (capital no desplegado) se reduzca demasiado”, afirmó Stanford.

Para este año, el analista recomendó a las compañías de la región enfocarse en capitalizar las ganancias generadas en los últimos años.

“Existen varios unicornios maduros que deberían considerar explorar un exit en uno o dos años más, incluyendo varias de e-commerce y fintech que recibieron su primera inversión hace una década o más”, afirmó.

IA al alza

Al observar las verticales que más capital recibieron, aquellas startups de inteligencia artificial y machine learning sobresalieron.

Según el reporte de PitchBook, y aunque las rondas bajaron, estas compañías captaron US$ 131.500 millones durante el año anterior, lo que marca un alza significativa de 52% respecto de 2023, y equivale a 35,7% de todos los levantamientos de capital de 2024.

Más aún, el trimestre pasado registró la mayor inversión en esta vertical en la historia, con US$ 55.300 millones desplegados en el mundo.

“A escala mundial, la IA ha seguido dominando los titulares y el foco de atención de los inversionistas, a pesar de que algunos señalan que la actividad inversora no es sostenible a largo plazo. Que eso sea cierto o no es trivial en el momento actual”, dijo Stanford.

Si bien afirmó que la cantidad de dinero invertido está muy influida por startups como OpenAI, Databricks y xAI, el factor más importante es “el nivel de disponibilidad de capital para la IA en comparación con otros sectores”.

En efecto, las mayores rondas registradas el último semestre fueron protagonizadas por startups que desarrollan modelos de inteligencia artificial.

A mediados de diciembre, Databricks -basada en San Francisco, Estados Unidos- cerró una serie J por US$ 10 mil millones, con inversionistas como Andreessen Horowitz, Lightspeed Venture Partners y Thrive Capital.

Quienes también recaudaron rondas multimillonarias en los últimos tres meses de 2024 fueron OpenAI (US$ 6.600 millones), xAI (US$ 6.000 millones), Waymo (US$ 5.600 millones) y Anthropic (US$ 4.000 millones).

En la región, en tanto, en ese mismo período, destacan la fintech argentina Ualá -que cerró la ronda más grande del año por US$ 309 millones; la fintech maxicana Kapital, por US$ 188 millones; y la legaltech brasileña Asaas, con US$ 148 millones.