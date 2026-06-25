Woperty, proptech que arrienda “sin corredores” llegará a cuatro regiones el segundo semestre

La startup, que automatiza el arriendo de propiedades con agentes de inteligencia artificial vía WhatsApp, llegará a Antofagasta, Valparaíso, Concepción y Temuco.

Woperty prepara su expansión fuera de Santiago. La proptech fundada por Jonathan Lamac y Juan Pablo Baeza llevará su servicio de arriendo con inteligencia artificial a Antofagasta, Valparaíso, Concepción y Temuco durante el segundo semestre, en medio de un crecimiento que en seis meses llevó sus propiedades bajo gestión de 700 a 1.100 y su facturación anual de US$ 330 mil a más de US$ 450 mil.

La startup ya administra propiedades a nivel nacional porque es 100% digital en ciudades como Temuco, Chillán, Pucón y Puerto Montt. Lo que faltaba escalar a regiones era el servicio de colocación, es decir, revisión de la propiedad, el informe financiero automático del postulante y agendamiento de visitas vía WhatsApp con IA.

"Solo necesitamos el equipo de terreno que revisa el departamento y hace la preparación. No necesitamos corredores. Todo lo demás está centralizado y con tecnología", dijo Lamac, CEO de Woperty. El despliegue contempla contratar una persona por ciudad, con perfil técnico.

El 80% de su equipo -11 personas- son desarrolladores. Toda la experiencia del arrendatario ocurre en WhatsApp, donde un agente de IA responde consultas, agenda visitas con 30 minutos de anticipación, verifica en línea el historial financiero del postulante a través de su RUT y recopila los documentos para la postulación.

Detrás de cada propiedad publicada, más agentes de IA cruzan las conversaciones con los visitantes, los datos de portales inmobiliarios y un modelo estadístico propio para diagnosticar por qué una unidad no se arrienda y qué acción tomar.

"Un ejecutivo humano podría dedicar un día entero a analizar un solo departamento y, aun así, es difícil que llegue a la conclusión correcta. Nuestros agentes leen 200 conversaciones, procesan toda la data y ejecutan la solución solos", explicó.

Como ejemplo, señaló que ya tienen agentes que compran destacados en Mercado Libre de forma autónoma cuando detectan que una propiedad necesita más visibilidad.

Hasta ahora, el crecimiento ha sido orgánico. Lamac dijo que el marketing está al mínimo porque la tasa de recomendación mantiene la captación en altos niveles.

"La salida a regiones se demoró un poco porque en Santiago venimos creciendo muy bien", afirmó.

Planes

A fines de 2025 levantaron US$ 550 mil con inversionistas como José Yuraszeck, a través de la sociedad de inversiones Santa Cecilia, y Andrés Marinkovic, cofundador de Fintual.

El objetivo del primer año, tras la ronda, era alcanzar 1.200 propiedades en noviembre, meta que ahora proyectan cumplir entre julio y agosto.

También buscan expandirse fuera de Chile. El primer destino sería Colombia, donde uno de sus inversionistas -Grupo Aval, el mayor conglomerado financiero del país- “tiene disposición de facilitar la entrada”. El holding es dueño de Metro Cuadrado, uno de los principales portales inmobiliarios colombianos.