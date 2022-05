Jessica Huang, Head de Sustainable Investment Solutions para las Américas de BlackRock: “Más de la mitad de nuestros clientes grandes ha realizado compromisos de emisiones”

La empresa estadounidense BlackRock (BR) es la mayor gestora de activos a nivel mundial, con cerca de US $10 billones. En 2020, la firma liderada por Larry Fink, anunció que duplicaría la cantidad de fondos negociados en Bolsa en sostenibilidad, dando un giro.

Jessica Huang, directora gerente y Head de Sustainable Investment Solutions para las Américas de BR, afirma que la sostenibilidad se ha convertido en el “tema central”, donde la tendencia ha sido hacia la transición a emisiones cero neto. “Más del 50% de nuestros clientes más grandes han hecho algún compromiso sobre emisiones”.

En América Latina (AL), Huang dice que, aunque la mayoría de sus clientes están en etapa de aprendizaje, “hay mayor conciencia sobre la sostenibilidad. Gran parte de las conversaciones están comenzando con los grandes inversores institucionales, como en el rubro de las pensiones en Chile”.

-¿Qué tipo de inversiones sostenibles privilegia BR?

-Gran parte de las soluciones se inclinan hacia portafolios que impulsen la transición energética. Hoy tenemos más datos, podemos construir productos más sofisticados. Hace diez años, los únicos tipos de inversiones climáticas eran estrategias que excluían los combustibles fósiles porque sabíamos que las empresas los producían. Hoy vemos métricas prospectivas porque la intensidad de las emisiones es un punto en el tiempo donde vemos, por ejemplo, cómo se alinean las empresas con un mundo que no sobrepase el calentamiento global sobre los 2°C.

-¿Qué porcentaje de sus inversiones totales son sostenibles en Chile y el mundo?

-No cuento con los números de Chile, pero nuestra plataforma sostenible a nivel mundial tiene alrededor de

US $500 mil millones en activos. Y los de BR en total son de US $9,6 billones (5,2%).

-¿Hay metas para incrementar la inversión sostenible en su portafolio total?

-A inicios de 2020, establecimos que nuestra plataforma sostenible creciera a US $1 billón para 2030 cuando estaba en US $100 mil millones. Hoy, ese número parece demasiado bajo para 2030. Al final, estas son más bien predicciones de la tendencia que vemos en nuestros clientes, y cada vez más inversores quieren activos sostenibles.

-BR afirmó que están ayudando a sus clientes a movilizar sus carteras a inversiones que contribuyan a cero emisiones para 2050, a qué apuntan?

-Hay clientes que solo quieren navegar por la transición energética y asegurarse de que están mitigando los riesgos. Y luego, están los que tienen objetivos concretos para impulsar la transición. Buscan invertir en empresas y fondos que están desarrollando soluciones para llegar a cero emisiones, que apunten a energías renovables, almacenamiento de baterías, hidrógeno verde. Pero, simultáneamente, estos clientes suelen estar muy diversificados, por lo que aún necesitan participaciones básicas, y no moverán todos sus portafolios a energías renovables.

-BR anunció este año que invertirá US $200 millones en empresas de energía renovable en Chile. ¿Cuál es el estado actual de su inversión sostenible en AL?

-Hemos visto en AL que hay un sesgo local en la base de inversionistas. Cuando hablamos con clientes en Chile, la mayoría de sus activos todavía están en acciones chilenas o activos locales. Una de las cosas que se está volviendo importante es que todos estos inversores institucionales necesitan encontrar formas de incorporar la sostenibilidad en sus mercados locales. Con esta inversión de US $200 millones, esperamos respaldar las necesidades de nuestros clientes para abordar sus metas de lograr un objetivo sostenible, al igual que abordar sus necesidades de invertir localmente.

Criptomonedas

-En febrero, BR lanzó una vertical para invertir en criptomonedas. ¿No consideran que esto puede tener un impacto negativo en el medio ambiente?

-Apoyamos mucho a las empresas criptográficas que funcionan con energías renovables. Publicaremos un documento sobre cómo nos estamos asociando para ofrecer certificaciones a criptomineras y garantizar que obtienen energía de forma renovable, para que esas criptomonedas puedan certificarse como verdes.

Integración de criterios ESG