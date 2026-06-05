Guía de Ocio: Un nuevo documental de Paul McCartney

Vuelven las flores de Wolff

Dirigida por Francisco Krebs y protagonizada por Camila Hirane y Felipe Zepeda, la próxima semana se estrena en el Teatro Finis Terrae una nueva puesta en escena de Flores de papel, a 100 años del natalicio y una década de la muerte del dramaturgo Egon Wolff.



La obra escrita en 1970 y representada alrededor del mundo en países como México, Grecia, Japón y Dinamarca, despliega una tensión creciente en el encuentro entre Eva, una mujer soltera de clase media, y Beto “El Merluza”, un hombre marginal, que se resuelve de manera sorpresiva. “Por eso esta obra mayor, aparentemente pequeña, pero gigantesca en su propuesta y su alcance, es la elección del Teatro Finis Terrae para este año en que se cumplen 100 años de Egon”, declara Marco Antonio de la Parra, director artístico del teatro. “Flores de papel habla de algo profundamente contemporáneo: la imposibilidad de encontrarse realmente con otro”, señala su director, Francisco Krebs.



Del 11 de junio al 5 de julio. Jueves y viernes a las 20.30 horas; sábados y domingos, a las 19 horas. Teatro Finis Terrae. Av. Pocuro 1935, Providencia.

El hombre que no se detiene

Man on the Run es un documental dirigido por el ganador del Óscar, Morgan Neville, que retrata la vida y reinvención de Paul McCartney tras la separación de The Beatles en 1970. La cinta muestra la ruptura y los desencuentros entre los músicos y cómo se ajustan los afectos, también explora la vida familiar en el campo junto a su esposa, la fotógrafa Linda Eastman, y también la creación de su banda Wings.



A sus 83 años, McCartney acaba de lanzar su disco "The Boys of Dungeon Lane" y además participó recientemente de la despedida de Stephen Colbert y en una serie de entrevistas; tan vigente como siempre, es un buen momento para recordar cuando tuvo que reinventarse y dejar de ser un Beatle.

Además, hay material inédito, fotografía excepcional y entrevistas a figuras como Mick Jagger, Sean Ono Lennon, y Mary y Stella McCartney. En Prime Video.

Un recorrido por Vilches

Más de 50 obras del destacado artista y referente absoluto del grabado contemporáneo nacional, Eduardo Vilches, conforman El umbral del tránsito, que este fin de semana abre sus puertas en Lo Matta Cultural. Son serigrafías, xilografías y grabados en distintos formatos y materialidades, y se complementa con la Carpeta de la amistad, compuesta por ocho grabados de destacados artistas visuales.



La muestra reflexiona sobre la muerte, la memoria y la fragilidad de la existencia mediante imágenes de paisajes, cementerios y territorios periféricos, entre otros. El umbral del tránsito, exposición desarrollada junto a Fundación Tarquinia y curada por Felipe Mella y Paulina Cubillos. Hasta el 2 de agosto. Lunes de 15 a 19 horas. Martes a domingo, 10 a 19 horas. Lo Matta Cultural, Av. Kennedy 9350. Entrada liberada. www.lomatta.cl







Hay Kubrick en el CEP

Este 8 de junio tendrá lugar la segunda jornada del ciclo de cine “Stanley Kubrick: Guerra, deseo y futuro”, una revisión de la obra y trayectoria de uno de los cineastas más importantes de todos los tiempos, que forma parte de Futuros Posibles del Centro de Estudios Públicos, consta de una serie de conversatorios en donde se visionan y discuten tres de sus obras más importantes. El evento es presentado por el periodista, crítico de cine y curador del ciclo, René Naranjo.



El lunes se proyectará Full Metal Jacket (Nacido para matar, 1987) y la semana que sigue el ciclo cerrará con la película Eyes Wide Shut (Ojos bien cerrados, 1999). Las funciones son a las 18:00 horas en la sede del CEP, ubicada en Monseñor Sótero Sanz 162, Providencia. La entrada es liberada, con inscripción previa en cepchile.cl



Jazz & Vinos Naturales

“La improvisación llega al MUT”, así promociona Chanchos Deslenguados la oferta de su nueva edición. Este 6 y 7 de junio, a partir de las 12 y hasta las 00 horas del sábado y 20 horas del domingo, habrá degustación de vinos naturales acompañados de jazz en vivo. Música pensada para maridar cada copa, cada textura y cada nota. Piso 4, Mercado Urbano Tobalaba.

Artes y cachivaches

El 5 y 6 de junio tendrá lugar Cachivaches en NAC Extensión, se trata de una feria donde distintos artistas chilenos venderán obras, objetos personales, libros, cerámicas, fotos, y otras piezas únicas a precios accesibles. Nombres como Juana Gómez, Pilar Ovalle, Francisco Peró, Maite Zubizarreta, entre otros creadores de distintas disciplinas. Habrá desde obras gráficas y publicaciones hasta objetos curiosos que mezclan arte, diseño y memoria.



Hoy viernes y mañana sábado desde las 11 horas. En la galería además se acaban de inagurar dos muestras: Debajo de la espuma de Valeria Salinas y Desviar horizontes, de David Scognamiglio. Avenida Américo Vespucio Norte 2890.