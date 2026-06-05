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Guía de Ocio: Un nuevo documental de Paul McCartney

Dos entretenidas ferias, una para degustar vinos naturales y otra para encontrar valiosos cachivaches. Por estos días también se pueden disfrutar obras de grandes artistas: Flores de papel de Egon Wolff y una exposición de Eduardo Vilches.

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Publicado: Viernes 5 de junio de 2026 a las 16:30 hrs.

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<p>Guía de Ocio: Un nuevo documental de Paul McCartney</p>

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