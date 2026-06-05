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La naturaleza como sala de clases

Desde baños de bosque para estudiantes de La Pintana hasta senderos pedagógicos en un colegio de Lo Barnechea, cada vez más colegios están incorporando el contacto con la naturaleza a la vida escolar. ¿Los resultados? Mejor convivencia, mayor bienestar emocional y nuevas formas de aprender dentro y fuera del aula.

Por: Por Josefina Hirane

Publicado: Viernes 5 de junio de 2026 a las 15:36 hrs.

educacion naturaleza
<p>La naturaleza como sala de clases</p>

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