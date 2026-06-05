La naturaleza como sala de clases
Desde baños de bosque para estudiantes de La Pintana hasta senderos pedagógicos en un colegio de Lo Barnechea, cada vez más colegios están incorporando el contacto con la naturaleza a la vida escolar. ¿Los resultados? Mejor convivencia, mayor bienestar emocional y nuevas formas de aprender dentro y fuera del aula.
Noticias destacadas
A medida que se formaba en educación ambiental, economía circular y aprendizaje al aire libre, el proyecto fue ampliando su alcance. “Con el tiempo entendimos que no se trataba sólo de cultivar plantas, sino de transformar la manera en que los estudiantes aprenden y se relacionan con su entorno”, explica. “En algún momento dije: ‘esto merece estar dentro del proyecto educativo’”, recuerda. La idea encontró eco en la rectora y la sostenedora del colegio, quienes apoyaron su incorporación como parte de la experiencia formativa de todos los estudiantes.
Hoy, el huerto es sólo una pieza de un proyecto mucho más amplio. El colegio cuenta con salas temáticas al aire libre, proyectos sobre plantas medicinales, restauración de ecosistemas, podcasts ambientales y emprendimientos sustentables. Cada nivel desarrolla iniciativas vinculadas a distintas asignaturas y culmina el proceso con exposiciones en las que participan las familias.
A 40 kilómetros hacia el oriente, la escena es muy distinta. En el colegio Nido de Águilas, en Lo Barnechea, los estudiantes crecen rodeados de áreas verdes y cuentan con un sector de cerro dentro del propio establecimiento. Pero incluso en un entorno privilegiado, los educadores observan un fenómeno similar: niños cada vez más desconectados del mundo natural.
“Muchos de ellos hoy pasan gran parte de su tiempo en espacios cerrados, frente a pantallas o con actividades muy estructuradas. Lo que buscamos es generar instancias para que vuelvan a explorar, observar y relacionarse con el entorno de manera más libre”, explica Carolina Correa, directora de preescolar del colegio.
Estas experiencias no son aisladas. Desde hace más de una década, la fundación Patio Vivo trabaja con establecimientos educacionales de distintas regiones del país para transformar patios tradicionales en lo que denominan “paisajes de aprendizaje”: entornos diseñados para fomentar el juego, el movimiento, el contacto con la naturaleza y el aprendizaje al aire libre.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
LO MÁS LEÍDO
Newsletters
¿Una tendencia que llegó para quedarse? Las razones detrás de las divisiones de estudios jurídicos y la salida de socios
El paulatino cambio en los prejuicios negativos hacia la movilidad de socios, el paso de estos últimos a ser una unidad económica independiente e incluso la IA asoman en el análisis.
Primer movimiento tras la compra: Toesca instala a Alejandro Bezanilla al frente de Primus
La gestora y su socio TC Latin American Partners completaron la adquisición del 90% del factoring y renovaron completamente el directorio. Tres representantes de Toesca integrarán la nueva mesa.
Johann Harnoss, experto de BCG: “Chile tiene que definir en qué industrias y mercados del futuro quiere ser líder mundial en innovación”
El ejecutivo valoró la visibilidad internacional del país y su red de talento en el exterior, pero advirtió de los altos niveles de burocracia interna de las grandes empresas y la baja inversión en I+D.
El progresivo despegue de RedSalud que sustenta su regreso al mercado de bonos tras casi una década
La demanda por la nueva deuda fue de 4,4 veces la oferta, según dijeron a DF fuentes cercanas a la operación. Desde 2019, las ventas de la compañía han crecido a una tasa anual compuesta cercana al 13%, mientras que el resultado operacional se ha duplicado.
BRANDED CONTENT
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete