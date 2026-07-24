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Quiroz agradece a exsubsecretario + Acuerdo comercial con Filipinas + El dólar baja leve
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Quiroz agradece a exsubsecretario y precisa procedimiento. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, agradeció "el tremendo aporte al Ministerio" del ahora exsubsecretario de Hacienda Juan Pablo Rodríguez -quien dejó el cargo tras dar positivo en un test de drogas- y afirmó que “hay que esperar que el proceso termine, él ha señalado que solicitó contramuestras y está en ese proceso, que hay que esperar que termine”.
Acuerdo comercial con Filipinas. Luego de más de un año de tratativas, Chile y Filipinas concluyeron las negociaciones para el Acuerdo de Asociación Económica Integral, un importante hito que permitirá profundizar las relaciones económicas y comerciales entre ambos países. El anuncio lo realizó el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, quien viajó a Filipinas para cerrar este acuerdo y participar en la conmemoración del 50° aniversario del Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático.
El dólar se estabiliza. En medio de un respiro del petróleo en los mercados internacionales, el dólar cotiza a esta hora en $ 947,80, con un alza de apenas $ 0,15 respecto del cierre del jueves. Por su parte, el futuro del cobre referencial Comex subía 0,15%, a US$ 6,35 por libra.
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