Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Los multifondos no pasaron agosto: todos cerraron con pérdidas. Agosto no fue un buen mes para los multifondos de pensiones. Según el boletín de Ciedess, los fondos más riesgosos, A y B, registraron pérdidas de 1,05% y 0,87% respectivamente; mientras que el fondo C, de riesgo moderado, presentó una variación de - 1,11%. Por su parte, los fondos más conservadores, D y E, obtuvieron caídas de 1,52% y 1,48%.

Se disparan inversiones para el desarrollo de bodegas flex. El mercado logístico en el Gran Santiago sigue destacando por su resiliencia y diversificación, señaló el primer Informe de Bodegas Flex desarrollado por Cushman & Wakefield, que da a conocer el panorama completo de este submercado, según el cual el primer semestre de este año cerró con una vacancia de 4,5%, que corresponde a 44.664 m2 disponibles para ser arrendados.

¿Cómo inicia el dólar la semana? En una sesión de actividad reducida por el receso de los mercados estadounidenses, el dólar se cotiza a esta hora en $ 858,76 lo que implica un alza de $ 6,64 respecto al cierre del viernes. Mientras que el cobre Comex bajaba 0,69% a US$ 3,83 la libra.