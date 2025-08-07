Chile registra en julio su primer déficit comercial mensual desde 2022. Chile vio su primer déficit comercial mensual en casi tres años, informó este jueves el Banco Central, en un mes de julio que estuvo marcado por la expansión de las importaciones y relativa estabilidad de las exportaciones, en medio de las disrupciones causadas por la guerra comercial de Estados Unidos. El país registró un déficit comercial de US$ 62 millones el pasado mes.

Postergan eliminación de tarjetas de coordenadas. Tras las quejas particularmente por los inconvenientes para adultos mayores, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informó que su consejo decidió modificar la entrada en vigencia, hasta el 1 de agosto de 2026, la eliminación de las tarjetas de coordenadas, como mecanismo de autenticación para pagos y transacciones electrónicas.

¿Cómo va el dólar? En un clima de inversiones global que se ve imperturbable tras la entrada en vigor de los aranceles de Estados Unidos, el dólar se cotiza en $ 970,42 lo que implica una caída de $ 4,74 respecto al cierre del miércoles. No se veían cambios significativos en los precios del cobre.