Cifras mixtas de actividad en noviembre. Un aumento interanual de 6% anotó el Índice de Actividad del Comercio (IAC) en el penúltimo mes del año que está por concluir,según informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). En la otra vereda, el Índice de Producción Industrial (IPI) registró en noviembre una contracción anual de 0,8%.

Paula Urenda dejará gerencia de la CChC. Tras casi siete años en la gerencia general de la Cámara Chilena de la Construcción, Paula Urenda, dejará su cargo a partir del 13 de marzo de 2026.

Codelco completa financiamiento climático. Con el objetivo de descarbonizar la totalidad de su matriz energética al año 2030, Codelco anunció que logró completar su programa de financiamiento climático, tras concretar un nuevo crédito por US$ 600 millones.