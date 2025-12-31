Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Cifras mixtas en actividad de noviembre + Paula Urenda dejará gerencia de la CChC + Codelco completa financiamiento climático
Cifras mixtas de actividad en noviembre. Un aumento interanual de 6% anotó el Índice de Actividad del Comercio (IAC) en el penúltimo mes del año que está por concluir,según informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). En la otra vereda, el Índice de Producción Industrial (IPI) registró en noviembre una contracción anual de 0,8%.
Paula Urenda dejará gerencia de la CChC. Tras casi siete años en la gerencia general de la Cámara Chilena de la Construcción, Paula Urenda, dejará su cargo a partir del 13 de marzo de 2026.
Codelco completa financiamiento climático. Con el objetivo de descarbonizar la totalidad de su matriz energética al año 2030, Codelco anunció que logró completar su programa de financiamiento climático, tras concretar un nuevo crédito por US$ 600 millones.
- AGF Toesca afina compra de gestora de fondos de Frontal Trust ligada a Andrés Echeverría
- Tras dispares cifras del comercio y la industria, el mercado proyecta que el Imacec creció cerca de un 2% en noviembre
- Los planes de la aseguradora Renta Nacional tras inyección de capital de Grupo Errázuriz
- Viña Santa Rita firma promesa de compraventa de inmuebles en la Región de O´Higgins
- Contraloría oficia a Sernageomin por más de 7 mil faenas mineras que llevan más de dos años sin ser fiscalizadas
- El cobre se apresta a celebrar su mayor alza anual en 16 años y se corona como el metal básico de mejor comportamiento
- Wall Street cae levemente en su última sesión de 2025 y se dirige a un retorno de 17% anual gracias al boom de la IA
El rebaraje que viene en la industria de fondos: Toesca sería la octava gestora más grande tras compra de Frontal Trust
Al concretar la transacción, entraría entre los principales 10 actores de la industria local. Desde el sector aseguraron que se trataría de un movimiento de consolidación en medio de los recientes cambios regulatorios y de la presión en los costos operativos.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
