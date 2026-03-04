CFA publica duro informe por incumplimiento de la meta presupuestaria. Finalmente se publicó el esperado análisis del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) al cierre presupuestario del año 2025, cuando se ratificó que por tercer año seguido el Fisco chileno incumplió su meta, cerrando con un déficit estructural mayor al pronosticado. En su Informe sobre el desvío de la meta de Balance Estructural de 2025, la entidad sostuvo que el resultado, que implicó un saldo negativo de 3,6% del PIB el año pasado, superando la proyección más reciente de 2,2% del producto.

Firma de comida rápida Tarragona compra activos de Pollo Stop. La tradicional firma gastronómica Pollo Stop tiene nuevo dueño. Se trata del grupo Tarragona, la cadena chilena de origen español de comida rápida especializada en productos elaborados con pollo frito y empanadas, ligado a la familia Batlle y que maneja casi 100 locales.

Incertidumbre del dólar. Mientras continúa la tensión en el Medio Oriente, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 893,51 lo que implica un retroceso de $ 11,93 respecto al cierre del martes. En tanto, el cobre Comex subía 1,7%, tras caer 3,9% previamente esta semana.