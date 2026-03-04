Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Noticias destacadas
CFA publica duro informe por incumplimiento de la meta presupuestaria. Finalmente se publicó el esperado análisis del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) al cierre presupuestario del año 2025, cuando se ratificó que por tercer año seguido el Fisco chileno incumplió su meta, cerrando con un déficit estructural mayor al pronosticado. En su Informe sobre el desvío de la meta de Balance Estructural de 2025, la entidad sostuvo que el resultado, que implicó un saldo negativo de 3,6% del PIB el año pasado, superando la proyección más reciente de 2,2% del producto.
Firma de comida rápida Tarragona compra activos de Pollo Stop. La tradicional firma gastronómica Pollo Stop tiene nuevo dueño. Se trata del grupo Tarragona, la cadena chilena de origen español de comida rápida especializada en productos elaborados con pollo frito y empanadas, ligado a la familia Batlle y que maneja casi 100 locales.
Incertidumbre del dólar. Mientras continúa la tensión en el Medio Oriente, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 893,51 lo que implica un retroceso de $ 11,93 respecto al cierre del martes. En tanto, el cobre Comex subía 1,7%, tras caer 3,9% previamente esta semana.
- Exministra del Medio Ambiente sería la carta de las AFP para completar en el directorio de Falabella
- “Estuvimos a metros de una catástrofe": incendio en Zofri amenazó planta de Copec y reviven críticas por seguridad en el barrio industrial
- Mojtabá Jamenei, el poderoso hijo del asesinado líder supremo de Irán y favorito para sucederle
- Boric abre la puerta a retomar las bilaterales con Kast: “Nuestra mano está tendida, depende del futuro Gobierno si la toma o no”
- Louis De Grange y relación con EEUU y China: “El saliente gobierno maltrató la relación con esos dos socios estratégicos de nuestro país”
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
